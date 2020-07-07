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央行调查：加拿大公司企业计划重聘员工

作者 黎黎 |
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发表 2020年7月7日（星期二）07:34

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加拿大中央银行 – 加拿大银行星期一 （7月6日）公布了对企业的季度调查，调查显示出一些积极的迹象，但也有令人担忧的趋势

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在 COVID 疫情中进行了裁人的公司企业在调查中说，计划今年重新雇用员工。

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这些公司企业告诉加拿大央行，他们计划在今后一年中重新填补一些职位，但由于与 COVID-19 相关的不确定性，许多招聘计划现在还不明确。

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在服务业和能源业，许多公司认为招聘的员工人数不会回到疫情前的水平。

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加拿大零售业开始重启 (Jessica Doria-Brown/CBC)

与此同时，约三分之一的企业说，联邦政府提供的工资补贴项目，帮助他们减少或避免了裁员，但一些正在重新招聘的公司则称，联邦政府的工资紧急福利对他们的招聘工作构成了障碍。

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担心失业

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加拿大央行同时发布的一个对消费者进行的调查显示，人们对失业的担忧正在上升，对于是否容易找到一份新工作，人们的信心为自2015年油价大跌以来的最低点。

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另外，许多消费者预测，今后一段时间内，自己的工资增长将会赶不上通货膨胀率的上升。

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（CBC）

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