安大略省政府提交法案，拟延长抗疫紧急措施

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安大略省政府将向省议会提交法案，建议给予省政府延长某些抗疫措施的权力。按照现行法律，省政府只有在实施紧急状态的情况下可以发布抗疫紧急行政令。但是该省紧急状态将于7月15日结束。

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按照新法案，省政府不能添加新的紧急行政令，但是可以修改或取消已经颁布的抗疫措施。例如，如果某些地区疫情重现，省政府可以在当地重新实行隔离措施，或者降低聚会人数上限，重新调配医护人员等等。

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但是禁止基本民生物资涨价的行政令没有包括在法案内，将在下周到期。

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新法案通过后只有一年有效期。安省司法部长琼斯（Sylvia Jones）说，为了加强监督，新法案规定省政府每个月向一个议会委员会通报一次延长抗疫行政令的情况，并在法案到期半年内提交一份总结报告。

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安大略省星期二新增112个确诊病例，累计病例达到36060例，其中87.6%已痊愈。

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（RCI with CBC News)

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