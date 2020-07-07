科学家认为新冠病毒可能通过空气传播，呼吁世卫组织修改防疫指南

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来自三十多个国家的两百多名科学家在一封写给世界卫生组织的公开信中说，有证据显示新冠病毒可以通过空气传播，因此世卫组织应该修改防疫指南，让各国制定更严格的防疫措施。

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按照世卫组织目前的说法，新冠病毒是通过感染者在说话、咳嗽或打喷嚏时喷出的飞沫传染给他人的。这些带病毒的飞沫或是被人从口鼻吸入，或是落到物体表面后沾到人的手上，然后再进入口腔、鼻腔或眼睛。因此勤洗手和保持两米社交距离被视为非常有效的防疫措施。

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但是在致世卫组织公开信上签名的239名科学家说，感染者可以排出比飞沫更小的带病毒微粒。它们在空气中可以停留更长时间，移动更远距离，造成病毒的空气传播。这封公开信下星期将被发表在《临床传染病》杂志上。

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麻疹和天花就是通过空气传播的的传染病。它们的病毒微粒可以在空气中飘浮好几个小时，从走廊的一头达到另一头，或者通过通风系统传播。如果新冠病毒如公开信所说可以通过空气传播的话，这就意味着勤洗手和保持两米距离是不够的，必须采取更严格的防疫措施。

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存在争议

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世卫组织一直认为新冠病毒主要通过飞沫传播。只有在患者气管被切开插管等情况下才会产生空气传播。飞沫虽然也穿过空气，但是在其中停留时间更短，落地更快。

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BC省首席公共卫生官伯妮.亨利（Bonnie Henry）与世卫组织看法一致。她星期一表示，科学界一直在讨论冠状病毒和流感等疾病的病毒传播方式。公开信的意见是这场讨论的一部分。但是用这种方式在目前的情况下表达出来，似乎意在引起争议。

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亨利说，目前达成共识的是，新冠病毒不能在空气中远距离移动，也不能像更小微粒那样被吸进肺部深处。

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她表示，BC省采取的防疫措施实际上兼顾了两种传播方式，例如在医护场所使用多种个人防护用品，要求公众保持距离和在拥挤场所戴口罩。

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世卫组织表示，新冠病毒有可能存在空气传播，但是目前并没有足够的证据证明这一点。世卫的专家将对公开信的内容进行研究审核。

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（RCI with Thomson Reuters，CBC News，Bethany Lindsay）

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