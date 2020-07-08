加拿大感染病例下降，但人们担忧上升（PHOTO : GETTY IMAGES / MARIO TAMA）

加拿大感染病例下降，但人们的担忧上升，担心开放边境

作者 黎黎 |
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发表 2020年7月8日（星期三）15:02

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加拿大每天报告的新增 COVID-19 病例正在持续下降，但加拿大人对病毒传播的担忧却在上升。

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近日来加拿大每日新增病例 200 左右

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加拿大截止到 7 月 8 日的累计新冠病例为 10.6 万例，自 6 月 7 日以来，加拿大每天的新增病例总数一直不到 500 人，最近一周来，每天的新增病例都是不超过 400 例。

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尽管加拿大仍然时不时有局部性的疫情爆发，但与几个月前相比，状况的确好了得多。

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现在加拿大各省份都在进行经济重启，餐馆、购物中心、健身设施等都在纷纷开放，当然需要继续维持卫生措施。

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加拿大进入 7月份后新冠疫情明显普遍减轻 (Graham Hughes / Canadian Press )

担心的人上升

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不过，根据最近的一项民意调查，现在的加拿大人对感染病毒感到更加担忧。

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民意调查公司莱格（Léger）为加拿大研究协会（Association for Canadian Studies ，ACS）在 7 月 3 日至 5 日进行了一项调查，发现有 58％的人表示害怕感染上 COVID-19。

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这个数字比两周前的增加了 7%。

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那么，如何解释加拿大人的担忧上升呢？

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害怕开放加美边界

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分析家们说，尽管加拿大的 COVID-19 趋势线一直在改善，但美国的疫情在恶化，加拿大人对美国的情况很担心。

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根据加拿大广播公司 Radio-Canada 的信息，截止到 7 月 8 日，美国的累计感染病例达到 312 万例，死亡人数超过 13 万 4 千人，7月8日的新增病例为  2 万 3 千例，日增率  0.8%。

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2020年7 月 8 日，美国的累计感染病例达到 312 万例。 (Lynne Sladky / Associated Press)

疫情爆发后加拿大与美国达成了封关协议，禁止非必要服务领域的人员过往边境，加美对该协议根据情况在一个月一个月地进行复审，目前该协议已经被延长至  7 月 21 日。

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莱格（Léger）的最新民意调查发现，有 86％ 的加拿大人表示，拒绝接受在 7 月底重新开放加拿大与美国的边境，有 71％ 的加拿大人表示，“强烈不同意” 7月底重新开放加美边境。

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加拿大《环球邮报》的一项调查也发现，在接受调查的加拿大人中，有 81％ 的人希望在 “可预见的未来” 内继续维持封闭与美国边界的措施。

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（CBC）

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