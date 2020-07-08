土著人要求把加拿大Cornwallis破冰船改名

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加拿大大西洋沿岸新斯科舍省Mi’kmaw土著印第安人部落领袖联合会，将为重新命名加拿大海岸警卫队的Edward Cornwallis破冰船而建议一个新名字。

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加拿大新斯科舍省Mi’kmaw土著印第安人部落领袖联合会、加拿大联邦海洋渔业部和加拿大海岸警卫队将合作完成对Edward Cornwallis破冰船的重新命名。

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两个半世纪前的1749年，身为英国军官和新斯科舍总督的英国殖民者Edward Cornwallis创立了哈利法克斯市；他对任何杀死Mi’kmaw印第安人的人发给奖金，被杀死的不论是男女还是幼童、只要是Mi’kmaw印第安人就合乎领取奖金的条件。

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Mi’kmaw印第安部落长者Daniel Paul认为，把原来名为Edward Cornwallis的加拿大海岸警卫队破冰船重新命名有助于实现加拿大主流社会与土著印第安人的和解。

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加拿大联邦政府海洋渔业部和加拿大海岸警卫队计划在2021年宣布用谁的名字取代Edward Cornwallis破冰船现在的名字；该破冰船正在进行耗资1200万加元的大修，大修工程预计在2021年完成。

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根据加拿大海岸警卫队为舰船命名的指导原则，将在加拿大过去杰出的领导人中选择舰名，以命名舰船的方式纪念这些杰出人物对加拿大做出的贡献。

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RCI with Nic Meloney • CBC News

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