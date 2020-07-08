美国总统特朗普对世界卫生组织在新冠病毒肺炎疫情期间的表现非常不满 / (AP Photo/Alex Brandon)

玩真的：美国正式宣布退出世界卫生组织

作者 方华 |
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发表 2020年7月8日（星期三）07:32

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美国特朗普政府已经正式通知联合国秘书长Antonio Guterres，美国要退出联合国的下属机构世界卫生组织。

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根据联合国有关规定，退出世界卫生组织的程序需要一年的时间。所以特朗普政府星期一向联合国发出的退出世界卫生组织的书面通知，等于是正式启动了这一退出程序。

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美国总统特朗普多次抨击谭德赛负责的世界卫生组织在COVID-19病毒肺炎疫情初期听从中国政府的指挥、掩盖疫情的严重性。特朗普下令美国政府暂停支付给世界卫生组织的拨款，要求世界卫生组织进行改革，否则美国会退出世界卫生组织。

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不过，由于美国11月份总统大选在即，如果特朗普不能连任、民主党的拜登入主白宫，则美国退出世界卫生组织的程序会被终止。

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民主党总统候选人拜登已经表示，如果当选成为下届美国总统，他在入主白宫的第一天就会取消特朗普退出世界卫生组织的决定。

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