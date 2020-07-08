Keystone XL 输油管道项目不断遇到挫折 / (TC Energy via AP)

美国最高法院裁决不利于基斯顿输油管道项目

作者 方华 |
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发表 2020年7月8日（星期三）10:33

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这个星期加拿大石油基地阿尔伯塔省寄予厚望的基斯顿输油管道Keystone XL建设项目遭受了另一个挫折，美国最高法院做出了维持地方法院停发基斯顿输油管道项目环境许可证的裁决。

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没有环境许可证则无法建设输油管道跨越河流和湖泊的部分，这意味着基斯顿输油管道这一阿尔伯塔省政府已经注资几十亿加元的项目再次受阻。

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多年来加拿大石油省份阿尔伯塔省一直苦于缺乏从阿尔伯塔省北部到美国南部炼油厂的输油管道，这一瓶颈式限制条件导致加拿大阿尔伯塔省油砂矿石油不得不深度打折才能获得美国炼油公司的购买合同。

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阿尔伯塔省政府支持的三个输油管道项目中，把石油输送到加拿大大西洋沿岸炼油厂的东向输油管道项目已经胎死腹中；把石油输送到太平洋沿岸的横山输油管道项目因为土著人、环保组织和不列颠哥伦比亚省政府的反对而一拖再拖；而把石油输送到美国南部的基斯顿输油管道现在又遇到美国最高法院的负面裁决而进展受阻。

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本来基斯顿输油管道项目在受到来自多方的挑战而停滞多年后，在美国特朗普政府的支持下终于重新启动；如果再陷入法庭争端而止步，则一旦民主党的拜登成为白宫新主人，则基斯顿输油管道项目很可能会被取消。

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负责基斯顿输油管道建设项目的TC Energy公司虽然表示不会放弃这一连接加拿大和美国、建成后每天能输送83万桶石油的输油管道项目，但承认美国最高法院的最新裁决会让该输油管道项目受阻。

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