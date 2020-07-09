COVID-19病毒肺炎疫情继续泛滥世界 / THE CANADIAN PRESS/NIAID-RML via AP

加拿大专家：要实现新冠肺炎零确诊代价太大

作者 方华 |
china@rcinet.ca
发表 2020年7月9日（星期四）13:08

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大18位公共卫生和传染病专家在7月6日联名发表致加拿大联邦政府总理特鲁多和各省省长的公开信，建议加拿大联邦和各省区政府改变现行的COVID-19病毒肺炎防疫政策，把防疫指导方针从消除新冠病毒转到让新冠病毒传染最小化、同时恢复社会正常运行上来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这些专家认为，应该接受COVID-19病毒传染病会在较长一段时间内继续存在下去的现实，并找到与COVID-19病毒肺炎传染病共存的方式。在现阶段强求消灭新冠病毒的努力代价太大、也是不可持续的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在这封公开信上签名的有加拿大第一位首席公共卫生官Dr. David Butler-Jones、上一任加拿大首席公共卫生官Dr. Gregory Taylor、和加拿大联邦和一些省区的前任公共卫生官员等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在这封公开信上签名的多伦多大学传染病专家Dr. Neil Rau表示，受COVID-19病毒肺炎疫情影响最大的是低收入群体，他们被COVID-19病毒肺炎疫情限制在公寓楼单元狭小的空间里、没有后院凉台或度假别墅这样可以消闲和逃避疫情的地方。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们呼吁加拿大各级政府在疫情已基本受到控制的情况下、逐渐放松防疫措施的限制，让学校、商业恢复运行、并让亲朋好友能够团聚。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Amina Zafar • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

科学家认为新冠病毒可能通过空气传播，呼吁世卫组织修改防疫指南

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：经济
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

黑人历史

COVID-19时期的生活

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
La mère et le frère de Justin Trudeau ont reçu des honoraires de l'organisme UNISDavidsTea ferme 124 succursalesAlerte Amber pour retrouver un père et ses deux filles enlevées à LévisLa pandémie, source de stress intense pour les parentsRéforme en immigration : Québec assouplit les règles du PEQDéclarations fiscales : Trump essuie un revers judiciaire, mais gagne du tempsCollision mortelle sur l'autoroute 440 : le chauffeur accusé de conduite dangereuseProjet de loi 61 : Legault imposera le bâillon cet automne s'il le fautQuébec réduit les heures d'ouverture et de consommation dans les barsDénonciations : Cœur de pirate et Les sœurs Boulay se dissocient de Dare To Care
Toronto Blue Jays player accused of skipping on rent pays upCanada makes it easier for same-sex couples to obtain citizenship for children born abroadPeter Nygard files for dismissal of class-action lawsuit alleging he sexually assaulted womenTelefilm Canada investigating allegations of misconduct against employeeAmber Alert triggered in Quebec as provincial police search for father, 2 missing childrenU.S. Supreme Court rules N.Y. prosecutors, but not yet Congress, can access Trump financial recordsPolice chiefs call on federal government to decriminalize possession of illicit drugs for personal useSeoul Mayor Park Won-soon found dead following massive searchSome good news from around the world on ThursdayVigilante justice or community safety? Protesters target Albertans on bail accused of crimes against children