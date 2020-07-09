加拿大专家：要实现新冠肺炎零确诊代价太大

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加拿大18位公共卫生和传染病专家在7月6日联名发表致加拿大联邦政府总理特鲁多和各省省长的公开信，建议加拿大联邦和各省区政府改变现行的COVID-19病毒肺炎防疫政策，把防疫指导方针从消除新冠病毒转到让新冠病毒传染最小化、同时恢复社会正常运行上来。

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这些专家认为，应该接受COVID-19病毒传染病会在较长一段时间内继续存在下去的现实，并找到与COVID-19病毒肺炎传染病共存的方式。在现阶段强求消灭新冠病毒的努力代价太大、也是不可持续的。

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在这封公开信上签名的有加拿大第一位首席公共卫生官Dr. David Butler-Jones、上一任加拿大首席公共卫生官Dr. Gregory Taylor、和加拿大联邦和一些省区的前任公共卫生官员等。

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在这封公开信上签名的多伦多大学传染病专家Dr. Neil Rau表示，受COVID-19病毒肺炎疫情影响最大的是低收入群体，他们被COVID-19病毒肺炎疫情限制在公寓楼单元狭小的空间里、没有后院凉台或度假别墅这样可以消闲和逃避疫情的地方。

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专家们呼吁加拿大各级政府在疫情已基本受到控制的情况下、逐渐放松防疫措施的限制，让学校、商业恢复运行、并让亲朋好友能够团聚。

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RCI with Amina Zafar • CBC News

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