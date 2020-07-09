加拿大政府公布 “疫情巨额账单” ，但财长说不会增税

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经济停摆，开支大增，各种紧急福利补贴一个接一个… 加拿大特鲁多政府于周四（7月8日）第一次公布了疫情中的财务状况预测，让人们对 “疫情的账单” 有了初步了解。

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不过，在公布这一 “巨额帐单” 的同时，财长比尔·莫诺（Bill Morneau）排除了提高个人所得税的可能性。

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2020-2021 财年赤字 : 3432 亿加元

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这份 168 页的财务 “快照” 提供了短期内的经济分析，并详细介绍了政府为在疫情冲击下支持经济花费的资金。

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加拿大财政部长比尔·莫诺（Bill Morneau）在报告中预测，加拿大 2020-2021 财年的赤字将达到 3,432 亿加元。

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根据财政部长报告的最新预测：

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联邦政府 2020-21 年的财政赤字：从疫情前预测的 344 亿加元暴增到 3,432 亿加元；

联邦政府净债务：将达到 1.2 万亿加元；

国债占 GDP 的比例：从 2019-2020 年的 31％ 上升到 2020-21 年的 49％；

联邦在疫情中对加拿大个人和企业提供的直接支持：2,120 亿加元；

COVID-19 导致的经济减速：将使联邦财政损失收入 813 亿加元；

今年GDP预计将萎缩 6.8％；

预计明年加拿大经济将反弹 5.5％。

疫情期间政府大发钱

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财长莫诺在众议院公布上述报告时说：

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有些人会批评我们采取行动的代价，但政府知道，如果不采取行动，代价会更大，失业会更多，家庭的债务负担更大，这将危及加拿大的经济复苏能力。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

疫情爆发后，加拿大政府先后推出了 多个大手笔项目，支持企业和个人度过难关，例如:

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– 加拿大紧急救济金（CERB）: 在疫情期间帮助那些因患病和失业而收入减少的人； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 加拿大紧急工资补贴（CEWS）：帮助公司企业保留员工； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 加拿大紧急企业帐户（CEBA）： 帮助遇到现金流问题的企业支付贷款； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 夏季学生补助： 联邦今年夏天拨出约 90 亿加元，对因疫情夏季找不到工作的学生提供补助； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 老年人的一次性疫情补助金； 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 增加加拿大儿童福利金：联邦政府对儿童福利金追加了 20 亿加元。

紧急补贴扩大并延长

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联邦政府预测的数字大大高于议会预算官员伊夫·吉鲁（Yves Giroux）在 6 月份发布的预测。

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联邦政府表示，在很大程度上，这是因为联邦政府延长了疫情期间的紧急补贴。

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特鲁多早些时候已经宣布，准备将疫情工资补贴延长到 2020 年 8 月份，联邦政府即将公布有关细节。

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另外，截至到 6月15日，联邦政府已批准为 223,918 家公司提供总额达 132.8 亿加元的员工工资支持，使企业减少或避免进行裁员。

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但在新报告中，政府预计该补贴计划将在 2020-21 年度花费 823 亿加元，这意味着政府将对更多的公司企业提供更长久的员工工资支持。

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明年经济反弹

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在这份报告中，联邦政府引用经济学家的话说，预计今年加拿大经济将萎缩 6.8％，但明年将增长 5.5％ 左右。

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政府表示，失业率在 2020 年的第二季度达到了接近 14％ 的顶峰，但预计到 2021 年底，失业率将回落到疫情前的水平（大约 7％）。

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财政部的这个预测还说：

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随着时间的推移，国内生产逐渐恢复，财政赤字将会减少。

（CBC，Radio-Canada）

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