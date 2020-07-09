加拿大皇家骑警一女警对男同事咸猪手受处分

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加拿大联邦警察皇家骑警女警Valerie Little由于伸手在一位男警的隐私部位抓鸟、摸大腿并口出性暗示语言等性侵犯行为而受到纪律制裁。

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该女警受到的纪律制裁包括扣罚20天工资、取消10天带薪假、两年之内没有晋升机会、一年时间内在监督下工作、和不得与该男性警员在同一单位工作。

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代表皇家骑警行为操守委员会做出这一裁决的Josée Thibault表示，警员Valerie Little的行为应该受到纪律制裁、但没有到应该被开除的地步；因为她显示出改正自己错误的能力，每个星期都接受心理咨询，并完成了大学学业。

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根据皇家骑警纪检部门的文件，上述两次事件发生在2009年和2010年，当时Valerie Little刚刚加入皇家骑警。

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2009年，Valerie Little在与男警员A.F.一道旁听其他警官审理性犯罪嫌犯，在听到嫌犯讲述其喜欢的性方式时，Valerie Little伸出右手抚摸A.F.的大腿、同时附耳说她自己喜欢后入式。

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在2010年2月份，Valerie Little在走廊上遇到靠墙站着的男警员A.F.后，她走上前去一边伸手抓住他的生殖器、一边说“看来你没穿护裆”；当时A.F.警员只穿着运动短裤。

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RCI with Bethany Lindsay • CBC News

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