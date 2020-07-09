热浪一波接一波，蒙特利尔面临极度高温

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蒙特利尔地区正在经历进入夏季以来的第 3 波热浪，专家们说，人们可以通过多种方法来预防中暑。

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本周五 36 摄氏度

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星期四（7月9日），加拿大环境部向大蒙特利尔发布了极度高温警告，星期四的最高气温达到 35 摄氏度，加上湿度，体感在 40 到 43 摄氏度之间。

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星期五的温度更高，环境部预测，本周五（7月10日）, 最高气温将为 36 摄氏度，加上湿度后的实际体感温度达到 43 摄氏度。

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预计这样的天气条件将持续到星期六。

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预防中暑

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专家们说，可以采取多种预防措施，来应对让人受不了的高温，包括：

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喝很多水；

减少体育活动；

穿轻薄的衣服；

多冲淋浴；

去室外泳池或浅水池；

呆在凉爽的地方。

在外面工作的人，需要经常小休息一下，另外，在如此强烈的高温下，人和宠物都不应该呆在停着的汽车里。

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为避免中暑，专家们告诫人们需要警惕自己是否有以下症状：

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精疲力竭

脱水

头痛

头晕

神智不清

呕吐

晕厥。

专家们还说，最容易中暑的是 0-4 岁的儿童、老年人（65岁以上）、患有慢性病的人、有精神问题的人，以及吸毒的人。

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（Radio-Canada）

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