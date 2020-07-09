PHOTO : RADIO-CANADA / IVANOH DEMERS

热浪一波接一波，蒙特利尔面临极度高温

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年7月9日（星期四）14:15

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

蒙特利尔地区正在经历进入夏季以来的第 3 波热浪，专家们说，人们可以通过多种方法来预防中暑。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本周五 36 摄氏度

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期四（7月9日），加拿大环境部向大蒙特利尔发布了极度高温警告，星期四的最高气温达到 35 摄氏度，加上湿度，体感在 40 到 43 摄氏度之间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期五的温度更高，环境部预测，本周五（7月10日）,  最高气温将为 36 摄氏度，加上湿度后的实际体感温度达到 43 摄氏度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

预计这样的天气条件将持续到星期六。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

预防中暑

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们说，可以采取多种预防措施，来应对让人受不了的高温，包括：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  • 喝很多水；
  • 减少体育活动；
  • 穿轻薄的衣服；
  • 多冲淋浴；
  • 去室外泳池或浅水池；
  • 呆在凉爽的地方。

极度高温下很多家长带孩子去有水的地方 （PHOTO : RADIO-CANADA / JEAN-CLAUDE TALIANA）

在外面工作的人，需要经常小休息一下，另外，在如此强烈的高温下，人和宠物都不应该呆在停着的汽车里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为避免中暑，专家们告诫人们需要警惕自己是否有以下症状：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  • 精疲力竭
  • 脱水
  • 头痛
  • 头晕
  • 神智不清
  • 呕吐
  • 晕厥。

专家们还说，最容易中暑的是 0-4 岁的儿童、老年人（65岁以上）、患有慢性病的人、有精神问题的人，以及吸毒的人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：环境与动物
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

黑人历史

COVID-19时期的生活

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
Alerte Amber pour retrouver un père et ses deux filles enlevées à LévisLa mère et le frère de Justin Trudeau ont reçu des honoraires de l'organisme UNISVague de dénonciations : le système de justice est là pour aider, dit Jolin-BarretteDavidsTea ferme 124 succursalesLa pandémie, source de stress intense pour les parentsRéforme en immigration : Québec assouplit les règles du PEQDéclarations fiscales : Trump essuie un revers judiciaire, mais gagne du tempsCollision mortelle sur l'autoroute 440 : le chauffeur accusé de conduite dangereuseProjet de loi 61 : Legault imposera le bâillon cet automne s'il le fautQuébec réduit les heures d'ouverture et de consommation dans les bars
Police chiefs call on Ottawa to decriminalize possession of illicit drugs for personal useToronto Blue Jays player accused of skipping on rent pays upCanada makes it easier for same-sex couples to obtain citizenship for children born abroadPeter Nygard files for dismissal of class-action lawsuit alleging he sexually assaulted womenTelefilm Canada investigating allegations of misconduct against employeeAmber Alert triggered in Quebec as provincial police search for father, 2 missing childrenU.S. Supreme Court rules N.Y. prosecutors, but not yet Congress, can access Trump financial recordsSeoul Mayor Park Won-soon found dead following massive searchSome good news from around the world on ThursdayVigilante justice or community safety? Protesters target Albertans on bail accused of crimes against children