特鲁多的母亲和弟弟曾为慈善机构WE Charity演讲并收费

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在2016到2020年期间，加拿大总理特鲁多的母亲玛格丽特.特鲁多和弟弟亚历山大.特鲁多曾多次为慈善机构WE Charity演讲并获得报酬。根据CBC记者从该机构获得的信息，玛格丽特.特鲁多在28次活动中演讲，总共获得25万加元的报酬。亚历山大.特鲁多在8次活动中演讲，总共获得32000加元的报酬。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们两人都在演讲者中介机构“Speakers’ Spotlight Bureau”注册。该机构负责为客户安排演讲，谈判酬劳。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多政府把资助学生志愿者的项目交给WE Charity之后引起了反对党抨击。在保守党和新民主党的要求下，议会道德规范专员开始就特鲁多是否违反加拿大利益冲突法进行调查。WE Charity上个星期宣布放弃这个项目。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为了帮助没有找到暑期工的大学生，加拿大政府拨款资助学生志愿者，让他们可以通过做义工获得最多5000加元的报酬。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Janyce McGregor）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada