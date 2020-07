世卫专家抵北京为调查新冠病毒源头问题做准备

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

世界卫生组织的两名专家星期五抵达中国首都北京,为世界卫生组织正式开始调查COVID-19病毒肺炎疫情的起源做必要的准备工作。

这两位专家中一位是动物病毒专家、一位是传染病专家。世界卫生组织的这两位专家将与中国卫生部门有关专家讨论世卫即将开始的对COVID-19病毒肺炎疫情起源问题调查的范围界定问题。

在五月份举行的世界卫生大会上,有超过120个国家要求调查COVID-19病毒肺炎起源的问题。

一些传染病专家认为COVID-19病毒肺炎疫情可能是通过蝙蝠-哺乳动物-人类的途径传播开来的。

但也有人认为,COVID-19病毒肺炎疫情源自中国武汉病毒研究所的新冠病毒泄漏。

美国总统特朗普多次指责谭德赛领导的世界卫生组织听命于中国,帮助中国掩盖COVID-19病毒肺炎疫情,促成了COVID-19病毒肺炎在世界范围的肆虐。

今年2月份世界卫生组织派出由加拿大卫生专家Bruce Aylward率领的COVID-19病毒肺炎专家组在中国进行了调查,Bruce Aylward赞扬了中国政府积极与世界卫生组织分享疫情信息、并采取果断防疫行动的做法。Bruce Aylward这种大力赞扬中国的做法让不少加拿大和美国政府官员为之侧目。

特朗普政府本星期正式通知联合国,美国已启动退出世界卫生组织的程序,将在一年后退出世界卫生组织。

中国外交部新闻发言人赵立坚星期五抨击美国特朗普政府把COVID-19病毒肺炎疫情政治化以推卸自己抗疫不力的责任。

目前COVID-19病毒肺炎疫情最严重的国家是美国、巴西和印度。

RCI with The Associated Press、CBC News

