加拿大旅游局推出包含疫情信息的崭新旅游指南网站

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夏天本来就是加拿大的旅游高峰季节。 随着学校开始放假，大多数省份的疫情减缓，加之出国旅游受到局限，预计加拿大人今年夏季在国内旅游的人数会大幅增加。这也是加拿大旅游局所期待的，并为此及时推出了新网站。

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这个新网站名为《美好加拿大》（Canada Nice）它整合了所有国内旅游资源及信息， 包括各省解封程度不一的复杂情况。 在网站首页大标题之下， 还有一句充满自豪和诱惑力的副标题：“我们并未创造美好， 但我们让他达到极致”（We didn’t invent nice. We’re perfecting it）。

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点开首页的选项标签，不仅保留了原来网站上的基本选项， 诸如“想去哪里”、“想做什么”、“帮你制作行程计划”等， 还增加了“Covid-9期间的游客指南”新内容，详细列出了一系列与疫情有关的信息及网站链接， 例如加拿大公共卫生部、交通部、边境局、 各个主要机场、多个航空公司，甚至世界卫生组织的网站，为旅行者提供了一站式了解所有相关信息的便利。

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加拿大旅游局的新网站非常简洁， 由四个部分组成：

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第一部分：发现美好（Discover Nice）

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介绍最佳景观及线路，不仅图文并茂，还有很多视频，像旅游指南一样非常实用， 甚至包括了在目前疫情并未完全消除的情况下应该采取哪些安全措施。

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例如在最佳自驾游旅行线路选项一栏，列出了全加拿大最受欢迎的自驾游旅游路线， 包括：

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-不列颠·哥伦比亚省162公里长的著名“海天公路”；

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-阿尔伯塔省的冰川国家公园线路；

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-魁北克975公里长的从蒙特利尔到圣劳伦河入海口加斯贝的沿河线路；

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-东海岸纽芬兰省309公里的海岸景观线路；

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-横贯加拿大总长7820公里的一号高速线路；

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-西北地区2000公里的观赏北极光线路；

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在以下的链接中还有更多：紧跟在自驾游线路的介绍之后， 还有自驾游小贴士。

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第二部分：旅游体验分享

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加拿大旅游局也有社交媒体官方账号，里面有许多旅游爱好者发送的图片， 视频及旅游体验文字。

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加拿大旅游局从这些社交媒体网页中精选出部分内容，转载到官方网站上，让更多的人分享。

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例如在“什么让你心动”这个主题下， 就有许多美丽社区的视频展现， 也有艺术家的介绍。

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第三部分：互动式地图

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这是一张完整的加拿大地图，标出了全加拿大各省和主要城市， 以及最知名的景点。

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在原来的网站上，点开每个省或城市都会跳出当地旅游资源的介绍， 大多数都会链接到专门的网站。

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现在则增加了一项功能，无论鼠标移到哪个省或城市，不用点击，地图左面的文字栏都会显示出当地现在的疫情防控政策，是否已经完全解封， 还有哪些限制。

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目前显示的大致情况是：

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从安大略省往西的各省都已对国内旅行者解封，但曼尼托巴省北部仍然有检查站，从东部某些地区来的人要先自我隔离。

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魁北克省大部分地区对国内游客开放，只有北部及各地区仍然禁止前往。这可能是因为魁北克省是此次疫情最严重的省份，全加拿大10万多新冠确诊感染者中， 约一半是在魁北克省。 也是出于相同原因，魁北克省东面的海洋四省目前仍只在四省之间开放， 还不允许其它省的人进入这四个省， 除非得到特殊批准。

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第四部分：其他多种探索加拿大的方式

大多数加拿大人热爱大自然，因为疫情已经在家闷了两个多月。 相信加拿大旅游局的新网站可以让人们更容易选择适合自己的旅游路线， 更安全地出行。

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