麦克唐纳-洛里耶研究所周四邀请加拿大香港联盟参加

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麦克唐纳-洛里耶研究所位于首都渥太华， 是加拿大主要民间智囊机构之一， 拥有上百名知名的专家和学者。最近一段时间，加拿大与中国之间的外交关系一直是该研究所关注的重点问题。星期四， 研究所的传播官刘羿雯（Ai-Men Lau）邀请加拿大香港联盟（ACHK）的两位人士，围绕颇具争议的香港《国家安全法》，参与研究所”直言对话”（Straight Talk），题为 “中国的国家安全法是香港自治权的终结吗？”

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受邀参与对话的两位人士是“加拿大香港联盟”的主要创建人，黄程锋(Davin Wong)担任青年参与和政策倡议部门主任, 亚力克斯·李(Alex Le)e则是ACHK的战略和政策主任。对话的内容包括安全法对香港前途带来的破坏性影响，也涉及到加拿大政府在此事上的回应、加中关系以及在香港背景下加拿大应如何处理与中国的未来关系。

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正如许多国际问题专家的看法， 他们批评中共这一最新的立法行动意味着其对香港所承诺的自治彻底终结。而由于这一法律的含糊性，其影响范围甚至更广，甚至可以适用于任何反对中国共产党的人。 亚历克斯·李是在加拿大出生的香港移民后代，他强调说：“如果认为这一法律只会影响香港，不会涉及到加拿大人和加拿大与中国的关系，那就太天真了”。

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两位对话者被要求对加拿大政府在与中国打交道方面的表现进行打分， 他们认为，根据渥太华迄今为止作出的回应，得分应该在“ C减”。他们敦促加拿大政府加大对香港和中国的关注程度，并采取更多具体行动，包括对侵犯人权者的针对性制裁；放宽政策接收那些逃离中共迫害的香港人的庇护申请；以及打击中共通过多种管道在加拿大境内实施的渗透。

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黄程锋说，如果加拿大以为发表联合声明或表达口头关注的态度就可以影响中国，那也就不会有这项国家安全法出台了。渥太华不疼不痒的反应向中共发出的信息是: 加拿大似乎并不太在乎中共的所作所为。

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在对话过程中，他们也向加拿大政府提出了一些建议，例如重新评估对中国和香港的政策框架；努力减少对中国的依赖并将其作为一项长期战略；与志同道合的盟友采取大胆的行动，以明确地提醒北京，其所作所为将受到抵制和带来严重后果。

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实际上，该组织不久前已向联邦政府提出加拿大版五大诉求， 包括“运用外国腐敗官员受害者正义法 (马格尼茨基法案) 制裁中共政权、香港政府及香港警务处有关官員，包括封锁及冻他们的资产；对中国政府在加拿大公共及私人机构的渗透进行调查，做出干予。推动制订外国代理人登記制度和外国影响力透明化法案；停止所有中国政府、留学生组织、孔子学院及中共统战部门资助的一切政治、文化开支及私人资助。

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在7月9日星期四对话当天， “香港加拿大联盟” 的网站上也公布了提交给加拿大政府的的应该列入制裁的人员名单。

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