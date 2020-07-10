RCI一周报道精选：新冠病毒新感染以及死亡减缓，但加拿大人担忧为何增加？

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欢迎来到加广中文台追踪新冠病毒大爆发特别节目，继续关注加拿大新冠疫情走势与其他重要事件。

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截止至7月11日中午，加拿大总共有107023名感染者，昨天新增感染371例，总死亡8786人。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

夏天到了，加拿大东部这两周再次经历暑热高温天气。

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原本每年暑假都是加拿大人带着孩子外出旅行的季节，不过，今年这个夏天，因为新冠病毒爆发而打乱了人们的常规活动。

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相关阅读：加拿大旅游局推出包含疫情信息的崭新旅游指南网站 （亚明）

这个新网站名为《美好加拿大》（Canada Nice）它整合了所有国内旅游资源及信息， 包括各省解封程度不一的复杂情况。

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今年2月份世界卫生组织派出由加拿大卫生专家Bruce Aylward率领的COVID-19病毒肺炎专家组在中国进行了调查，Bruce Aylward赞扬了中国政府积极与世界卫生组织分享疫情信息、并采取果断防疫行动的做法。Bruce Aylward这种大力赞扬中国的做法让不少加拿大和美国政府官员为之侧目

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相关阅读：科学家认为新冠病毒可能通过空气传播，呼吁世卫组织修改防疫指南（吴薇）

但是在致世卫组织公开信上签名的239名科学家说，感染者可以排出比飞沫更小的带病毒微粒。它们在空气中可以停留更长时间，移动更远距离，造成病毒的空气传播。这封公开信先后被发表在《纽约时报》和《临床传染病》杂志上。

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加拿大政府公布 “疫情巨额账单” ，但财长说不会增税 （黎黎）

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相关阅读：加拿大百老汇演员科德罗因新冠肺炎并发症去世，享年41岁 （吴薇）

科德罗在3月份感染新冠病毒，3月底病重入院, 出现短暂性脑缺血，血栓和败血症等并发症。4月18日，他被截去右腿。到5月时，肺部已受到严重损害。

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