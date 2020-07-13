加拿大移民部修改法规：海外出生的非亲生子女也可获公民身份

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加拿大护照是世界上最受欢迎、受认可程度最高的护照之一，可以免签证或落地签证的国家和地区达183个。

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加拿大人护照是公民身份的象征。按照以前公民法的规定，加拿大公民在海外的子女只有亲生的才能自动成为加拿大公民。

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但联邦政府现在修改了这一规定，将“以血缘关系为准”扩大到“以法律关系为依据”，允许加拿大人在海外通过合法手续领养的子女也自动获得加拿大公民身份。这一修改是考虑到那些自己无法生育的家庭，扩大了“父母”的定义范围。

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无法生育的家庭包括非传统婚姻家庭，如同性恋及跨性别人士。加拿大移民、难民和公民部在上周四发布的公告中说：“加拿大的家庭也像加拿大人一样，是多样化的，无论他们的爱人是谁或被称作什么，都应享有同样的权利和机会”。

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移民部长马可·门迪奇诺（Marco Mendicino）表示，联邦政府在致力于促进包容性的基础上，对“父母”的定义进行了更改。使非生物学意义上的加拿大父母，例如靠人工繁殖的孩子在外国出生时，也能继承加拿大公民身份。但原规定中“只有第一代在海外出生的加拿大公民子女可以自动获得加拿大公民身份”的条款并未改变。

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移民部的公告中还提到，这次的法律修订也是回应一对同性恋父母的诉求。这对同性恋父母一方是多伦多女子劳伦斯·卡伦（Laurence Caron），另一方是荷兰籍女伴埃尔斯吉·旺德文（Elsje van der Ven）。2016年6月， 旺德文以人工受孕的方式在荷兰生下了她们的儿子本杰明（Benjiamin）。但在为本杰明申请加拿大护照被拒，因为他与卡伦没有血缘关系。开始她们感到惊讶和失望，然后就开始了司法抗争。

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现在，移民部长说，很高兴接受魁北克高等法院对此作出的这一历史性裁决，使没有血缘关系的合法父母也能像亲生父母一样受到平等对待。我知道那些遇到生育问题的家庭和父母等待了太长时间。对于卡伦和旺德文一家来说，也经历了艰难而充满压力的时期。因此在法庭裁决的当天就公布了修改“父母定义”的决定。

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卡伦和旺德文现在已经有了另一个女儿Anna。她们感到非常高兴和欣慰，同时也感谢了律师， 赞赏移民部很快就公布了新法规。

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