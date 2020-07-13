南亚移民女性吐槽婚介网站按照肤色分类

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加拿大多伦多大学研究生Meghan Nagpal一年前在知名婚介网站Shaadi.com注册，希望能够能够通过这个婚介网站找到自己的人生伴侣。

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但在填表注册时，Meghan Nagpal发现自己除了要回答对配偶家庭背景、状况和身材的要求外，还遇到了一个让她很不舒服的关于肤色的问题，这就是她要说明对伴侣的肤色要求。

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感觉不好的Meghan Nagpal决定取消自己的注册。

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但一个月前在家人的压力下她又回到Shaadi.com婚介网站注册，再次遇到肤色的选项，她可以选择浅色、小麦色、或深色这几种肤色。

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而一个月前正是美国和加拿大反对种族歧视维权运动风起云涌的时候，这让Meghan Nagpal感到非常气愤，决定要采取些具体行动。她给Shaadi.com公司发了电子邮件，要求取消其网站提供的肤色选项。

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但Shaadi.com公司回复说，肤色是一个很受欢迎的选项，是不少父母为自己子女安排婚事时的一个考虑因素。

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在印度等南亚国家、和在加拿大的南亚国家移民的审美文化中，肤色较浅的女性被认为更受欢迎。

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Meghan Nagpal把Shaadi.com公司的上述回答贴在一个有两千南亚女性成员的Facebook社群网页上。该脸书社群的两位成员Hetal Lakhani和Roshni Patel就此发起签名请愿活动，要求Shaadi.com公司取消其网页上提供的肤色选项。

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在一天之内就有超过1400人签署了这一网上请愿信，结果是Shaadi.com公司的婚介网页上现在已经不再有肤色的选项。

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RCI with Sara Jabakhanji • CBC News

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