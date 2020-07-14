加拿大统计局：疫情让通胀统计数字失真

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加拿大统计局在COVID-19病毒肺炎疫情高峰时期发布的统计数字显示，加拿大四月份的通货膨胀水平与去年同期相比是-0.2%，五月份是-0.4%。

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但加拿大统计局对消费数字进行比较仔细分析后发现，加拿大消费者在通货膨胀统计栏目中加权比重较低的商品类别上开支明显增加，但在通货膨胀统计栏目中加权比重较高商品类别上的开支明显下降。

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比如，在COVID-19病毒肺炎疫情期间，大部分加拿大人居家办公或者是处于失业状态，这极大的减少了驾车上下班的需要，结果是对汽油的消费量暴跌和汽油价格的大幅度下降。而汽油价格是加拿大统计局通货膨胀统计栏目中加权比重较高的类别。

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而COVID-19病毒肺炎疫情期间加拿大人不去餐馆吃饭的一个直接结果是加拿大人在超市购物的开支猛升。

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加拿大统计局实验性地修改了加权比重后得出的通货膨胀率是，今年四月份加拿大的通货膨胀水平与去年同期相比是0变化，五月份是-0.1%。换句话说，比用传统统计方法得出的通货膨胀率有明显的提高。

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加拿大中央银行的预测是，史上超低的利率环境给加拿大经济带来深刻影响，今年第二季度的通货膨胀水平会归零，这样的通货膨胀数字远远低于加拿大中央银行期望的年通货膨胀率2%的目标区间。

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