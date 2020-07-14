加拿大议员致信总理，要求对违反人权的中国官员实施制裁

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68名加拿大参众两院议员在一封写给总理特鲁多的公开信上签名，要求加拿大政府根据《马格尼茨基法》对参与打压维吾尔穆斯林和香港民主人士的中国高级官员实施制裁。

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加拿大在2017年通过的《马格尼茨基法》使加拿大政府可以对严重违反人权的外国官员实施制裁，例如禁止他们使用加拿大银行系统，禁止入境，冻结加拿大境内财产等。这项法律以俄罗斯税务律师马格尼茨基命名。他因调查腐败官员税务欺诈案件反被指控逃税，在狱中受到虐待并病故，享年37岁。英国、美国、爱沙尼亚和立陶宛等国也通过了类似法律。

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公开信引用加拿大外长商鹏飞（François-Philippe Champagne)最近讲过的一句话说，制裁是追究作恶者责任的重要方式。信中列举的事例包括新疆维吾尔人的再教育营，对香港人民主权利的侵犯，过去几十年来的西藏政策和两名加拿大人被关押。

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这封公开信可能会让特鲁多感到尴尬。加拿大政府虽然就香港国安法发表了声明并为此暂停加拿大和香港的引渡协议，但是到目前为止立场并不激烈。在公开信上签名的大部分是保守党议员，但是其中也有自由党议员和由特鲁多任命的参议员。绿党议会领袖伊丽莎白.梅（Elizabeth May）也是签名者之一。

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（RCI with CBC News， John Paul Tasker)

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