新冠患者久病不愈，加拿大医生开始对新冠肺炎后遗症进行研究

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在加拿大的十万新冠肺炎累计病例中，七万多已经痊愈，未痊愈者也只有少数人需要住院治疗。这是令人宽慰的好消息。但是，随着痊愈人数的增加，越来越多的前患者发现，尽管他们摆脱了病毒，但是身体却远远没有康复。甚至有第一批染病的患者在三个月后仍然无法正常地生活和工作。现在虽然公共卫生部门还没有制定相关政策，但是新冠肺炎的各种后遗症已经引起了医学界的注意。

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BC省社区媒体记者格雷弗斯（Lorraine Graves）是该省最早一批患者。她在接受CBC采访时说，她在三月份确诊，不过病情没有严重到需要住院。经治疗和休息，她感觉自己一天比一天好起来。但是不久后，她的痊愈过程似乎进入了一个平台期。

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一百天后仍有各种症状

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现在她被困在这个平台期已经超过一百天了。她形容自己的日常状态就像是“早上起来还没喝咖啡”。体力很差，经常感到疲倦、胸闷。如果一天当中在家里上下楼超过三次，第二天就会累得不想动。更糟糕的是，她的工作需要写文章，但是很多词她都想不起来了。“我看着那些春天开放的黄花，努力回忆它们的名字。花了二十分钟我才想起这叫黄水仙。”

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安大略省贝尔维尔市的科尔顿（Heather Colton）在快餐业工作，今年25岁。她也是在三月底感染的，也属于无需入院治疗的轻症患者，但现在仍然无法上班。她说，她工作的地方温度很高，而她现在稍微热一点就喘不过气来。心脏也有问题，从一个房间走到另一个，心跳就能达到每分钟150次，甚至160次。

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新冠病毒登陆加拿大以来，公共卫生部门一直在忙于控制疫情，还无暇顾及新冠后遗症。格雷弗斯和科尔顿这样的患者被忽视了。格雷弗斯说，现在的问题是，只要你没有住院上呼吸机，你就被认为没什么大事，没人来管你的处境。

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加拿大医生对新冠后遗症的研究

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多伦多医生赫里吉（Margaret Herrdge）和安吉拉.张（Angela Cheung）正在主持一项“新冠病毒前瞻性群组研究”。赫里吉在接受CBC采访时介绍说，她们将在一年时间里观察两千名不同类型的患者和负责照顾他们的家人。测试他们的日常活动能力，认知能力和心理健康。

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接受测试的人当中有从未入院的轻症患者，也有在重症监护室捡回一条命的幸存者。赫里吉说，这项研究的目的是了解不同的患者生病和痊愈的独特方式，以便为公共卫生部门制定相关政策提供科学依据。

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患者的网上自救

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许多患者等不及卫生部，自己上网建群，寻找同类，分享信息。格雷弗斯说，脸书上出现了一些支持性网页，病友们讲述自己的症状和担忧。“我们是不是下半辈子都要带着这些症状生活？有没有治疗办法？”

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许多人抱怨说，连自己的医生都拿他们的症状不当一回事，觉得这是心理问题。

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格雷弗斯和科尔顿都希望政府和医学界关注新冠后遗症问题，向被困在长期症状中的患者提供更多的帮助。

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赫里吉认为，在掌握更多的研究数据之前，公共卫生部门可以从非典等过去的流行病中借鉴经验。目前格雷弗斯等人在网上讨论的问题，实际上在当年非典结束几个月到一年后也出现过。

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（CBC News, The Current)

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