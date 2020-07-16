专访《狗狗日记》作者周杨俊：新冠病毒带来华人社会大撕裂，但不是坏事

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加拿大蒙特利尔的自媒体作者周杨俊。她的笔名是坐忘、文狗狗，也拥有自己的微信公众号“文心论道”。她把蒙特利尔翻译为“梦欢雅乐”，认为这是一个艺术、欢乐、自由之地，但因新冠病毒爆发面目全非 —— 激发她写作了《狗狗日记》记录疫情。

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RCI YouTube 周扬俊专访：

https://youtu.be/CKBVRSRBbhk

《狗狗日记》记录新冠疫情

在方方的《武汉日记》搁笔之后，周杨俊决定动笔写《狗狗日记》 —— 里面谈到世界，谈到加拿大，谈到中国和加拿大的关系，也谈到个人经历。

周杨俊说，今年疫情开始，她和自己的孩子们在北京，经历了中国初期的疫情。当时，听到武汉疫情的状况，她常常难过得掉眼泪。

3月20日，周杨俊回到蒙特利尔。她表示，自己把蒙特利尔翻译为“梦欢雅乐”。她心目中，蒙特利尔代表着艺术、欢乐、自由，但进入隔离期的城市，已经是满目萧条，面目全非。

经历的一切令她决定把这段经历记录下来。

《狗狗日记》历时三个多月，写了30篇。当中最令周杨俊难以忘却的是，自己一位朋友，也同样是毕业于北大的移民，在蒙城超市购物时，被陌生人谩骂，说“中国人，病毒携带者，滚回去”。

此外，在疫情期，美国发生了乔治·佛洛依德事件，引发大批黑人抗议。蒙特利尔也出现抗议浪潮。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 周杨俊表示，自己作为右翼，并不支持抗议者的下跪等行为，觉得过于戏剧性了，但一直关注着这个行动。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“我对这次疫情爆发给全世界带来的灾难，非常负疚。”

这次的新冠病毒大爆发，华裔社群不自觉的被推到了一个独特的位置，比如在加拿大也能不断听到，对华裔的歧视，仇视事件。

周杨俊个人认为，新冠疫情爆发，在全球范围内，会有一个排斥和反感华裔的小浪潮。但文明世界里，这个浪潮不会长久。

不过，她个人非常留意的是，最近的加拿大新闻以及民间都对中国的某些做法感到不满，并且直接表达了这种感受。

周杨俊认为，这几年，中国在国际上的形象以及做法，值得反思。

而她作为个人，也很感概：“我对这次疫情爆发给全世界带来的灾难，非常负疚。” 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新冠疫情带来的个人精神层面的改变

周杨俊表示，自己35岁才来到加拿大，所以，儒家积极入世的想法还是根深蒂固的，认为写作者应该参与社会与政治议题，关心苦难与关心弱势群体是一种责任。

而这次疫情，令她在精神层面有了更大的转变。她说，疫情之前，自己其实没有那么关注时事政治，但疫情把自己从一个陶醉于审美的人，变成了一个责任感更强的人，更看重自己作为写作者的责任感。

在新冠爆发以来，中国社会无论海内还是海外，都有个大撕裂。周杨俊认为，这是意识形态也是价值观念不同造成的。撕裂总会带来痛苦，会伤了和气。但这也不都是坏事，因为说明越来越多的人在独立思考，有了自己的判断。

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