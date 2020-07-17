加拿大智库报告建议追究中国和伊朗掩盖疫情的责任

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加拿大智库麦克唐纳.劳里耶研究中心和加拿大安全研究集团本周联合发表报告，建议追究中国和伊朗掩盖疫情的责任，并详细分析了通过现有法律和国际机构这样做的多种方式。这篇报告的作者是加拿大律师萨拉.泰克（Sarah Teich）。她的专长领域是人权法和安全法。

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报告说，有大量证据显示中国政府和伊朗政府有意掩盖疫情。这种做法加剧了新冠病毒在全球的蔓延，可能违反了《国际经济、社会与文化权利公约》和世卫组织的《国际卫生条例》等国际法规。

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报告认为，加拿大和其他国家政府有多种法律途径可以追究中国和伊朗的责任并寻求赔偿。这些途径包括向联合国人权高级专员办公室，世界卫生组织总干事，国际刑事法庭和联合国安理会投诉。也可以根据加拿大法律提出起诉，例如根据《检疫法》起诉中伊企业，根据《特别经济措施法》对中国和伊朗实施制裁，根据《马格尼茨基法》制裁违反人权的中伊官员。

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人权律师马塔斯（David Matas）在报告的前言中说，越早追究责任，威慑和预防的作用越大。“豁免是对再犯的许可。”

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