气候变化：本应寒冷的西伯利亚连现热浪天气

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

最新的地球北部气候变化研究报告显示,全球表面明显变暖让以低气温著称的俄罗斯西伯利亚地区今年气温明显上升,多次出现热浪天气,甚至在今年6月份出现了打破北极圈地区记录的38摄氏度的高温天气。

根据英国、俄罗斯、法国、荷兰、德国和瑞典一些科学家星期三公布的研究报告,人类排放的温室气体已经让地处寒冷地区的西伯利亚出现连续热浪天气的可能性增加了少则6百倍、多则上万倍。

科学家们用70种计算机气候模型模拟了几千种气候情况,从人类零消耗煤炭、石油和天然气的情况到目前大量燃烧化石能源的情况,得出的结论是如果没有人类大规模燃烧化石能源、今年西伯利亚连续热浪天气出现的机率是8千年一遇。

考虑到人类有记录的历史才不过两千多年,8千年一遇的热浪概率差不多是不可能的事件。

这一关于西伯利亚地表升温的科研报告还没有经过同行的评审、也还没有在有分量的科学学报上发表。不过,一般对最新气候变化问题及时进行研究的科研报告会在晚些时候经过同行评审后在科学学报上发表。

RCI with The Associated Press、CBC News

