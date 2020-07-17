专访黄佩卿教授：新冠病毒爆发令加拿大种族主义沉渣泛起；负面影响可能延续给下一代

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

她尤其担心，种族主义事件给华裔的下一代带来的影响。青少年时期是人形成对自身的认知、身份认同的重要时期，“突然”出现的种族主义会给他们的心理带来怎样的影响？对于他们的自信心、自尊心的养成又会有什么影响？

黄佩卿教授强调，针对不同的少数族裔，种族主义的呈现方式可能是不一样的，比如华裔就被称为“模范移民”，这令一部分人产生迷惑 —— 但是，我们需要清晰认识到，反对种族主义这点上，所有少数族裔的利益是一致的，要与原住民社区、黑人社区团结 —— 争取一个没有种族主义的平等社会才是我们的共同目标。

黄佩卿教授（Stephine Wong)一直致力于在教学过程中启迪学生的独立思考和批判性思维。同时，她多年参与、领导多伦多华裔社区的活动。

RCI YouTube 频道：专访黄佩卿教授

https://youtu.be/I8Agge3MndU

针对华裔的种族主义歧视：对下一代造成影响

新冠病毒爆发之后，主流媒体不断发出报道，加拿大针对亚裔/华裔的种族歧视事件明显增加。

黄佩卿教授引用Angus Raid的最新民调，在对500多名华裔的采访中，有50%以上的受访者表示，自己曾受到过不同程度的种族歧视；其中，过半数担心自己的孩子们在校园的安全；60%以上因为担心受到种族歧视而需要改变日常行程。

黄佩卿教授表示，在保泰社区抗疫行动的线上动员活动中，有华裔父母介绍说，自己年仅六岁的孩子在公园遭到欺辱。

她尤其担心，种族主义事件给华裔的下一代带来的影响。青少年时期是人形成对自身的认知、身份认同的重要时期，“突然”出现的种族主义会给他们的心理带来怎样的影响？对于他们的自信心、自尊心的养成又会有什么影响？

作为心理学教授，黄佩卿教授一直鼓励大家“调转镜头，对社会的系统加以研究”，弄清楚令华裔边缘化的因素是什么，看清楚谁是施暴者，以研究下一步我们应该做些什么？ 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“保泰社区抗疫行动”希望形成一个社区自我修复模式

“保泰社区抗疫行动计划”的政府资助为期两年，黄佩卿教授希望在这两年中，能够形成一个“社区行动模式” —— 一旦下次有类似的危机出现，可以利用这个成型的模式，联络社区，相互救助，能够迅速了解社区的需要，并作出有效的回应。

对抗系统性歧视和不公正是需要时间的。黄佩卿教授认为，华裔社区要有整体策略、整体计划，来对抗歧视。

比如，五月份启动的加拿大平权会“新冠病毒相关种族歧视报告平台”，就是希望收集相关数据和事实，以便日后采取进一步行动，或者为政府决策提供数据支持。

她表示，整个华裔社区面对的困境是一样的，需要共同行动带来改变。她举例说，一名华裔高中学生受到校园种族歧视，他在平权会网站报告了自己的事件之后，受到启发，目前已经在自己的学校组织反种族主义活动。

在“保泰社区抗议行动计划”中，黄佩卿教授与另外的几位创办人分工合作，不仅组织线上活动与咨询，也积极培训年轻一代参与。

她表示，整个团队非常团结，分享共同的目标，也在组织社区活动的过程中相互鼓励，始终保持为社区服务的热情。

“保泰社区抗疫行动”的网站提供了相应的工具，大家可以得到心理方面的帮助，得到实时的在线咨询，比如心理压力，焦虑，失业，或是受到歧视，都可以通过他们的网站得到咨询。

黄佩卿教授举例说，比如，心理帮助减压方面，保泰社区抗疫行动团队与多伦多地区的一间安老院合作，为那里的护工们提供每天两次的放松减压项目—— 在这半小时中，希望大家忘却疫情，讲述生活中美好的小事情，比如烹饪，电影，音乐，相互之间的赞扬感谢等来减压，效果显著。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新冠病毒爆发令加拿大种族主义沉渣泛起

新冠病毒爆发之后，媒体报道和科学调查都证实了加拿大社会出现大量华裔的种族主义歧视。包括华裔在内的不少人满怀疑惑，加拿大一直以多元文化著称，为什么会出现这样的现象？

黄佩卿教授的解读是，新冠病毒爆发是加拿大种族主义沉渣泛起。华裔，尤其是新移民，应该明白的一点是，历史上，加拿大针对华裔或是其他族裔的种族歧视一直存在 —— 这是加拿大历史的一部分，但现在，很少人提及以及反思了。

她举例说，两百多年前，华裔来到北美，是因为淘金潮，之后参与修筑太平洋铁路，当地人对华裔 劳 工的歧视是无处不在的。很多人只了解白人至上的3K党对黑人动用私刑，其实3k党也有大量针对华裔 劳 工实施暴力的行为，包括对唐人街等华人聚居地的暴力行为。

加拿大历史上，欧洲拓荒者对原住民的殖民与掠夺；一战时期，超过8000名乌克兰裔曾被加拿大政府关押；而日裔曾在二战时期被送入集中营。

再比如，萨斯爆发时，针对华裔/亚裔的种族歧视就曾出现。所以，当新冠病毒爆发之际，她与几位社区活跃人士已经预见到了这个现象，因此申请了联邦政府的资助，发起了“保泰社区抗疫行动”。

她认为，最近国际社会的生态环境，比如现任美国总统多次以种族主义、歧视性语言来称呼新冠病毒，这给加拿大种族主义者发放了通行证，更加有恃无恐。

黄佩卿教授呼吁，华裔作为一个整体应该明白这个历史背景，应该在反对种族歧视上与原住民社区、黑人社区站在一起，团结起来，共同努力 —— 我们是在对抗共同的敌人。

她也强调，针对不同的少数族裔，种族主义的呈现方式可能是不一样的，比如华裔就被称为“模范移民”，这令一部分人产生迷惑 —— 但是，我们需要清晰认识到，反对种族主义这点上，所有少数族裔的利益是一致的，要团结对抗，争取一个没有种族主义的平等社会是我们的共同目标。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“我太需要睡眠了”

黄佩卿教授表示，新冠病毒爆发后，自己最需要的是睡眠。

过去几个月的时间，她一边是教学，一边是社区抗疫行动 —— 她每天要在线上教学，并需要参加多个社区抗议的线上会议，忙得不可开交。

不过，她也很感恩，自己有一份稳定的工作，并且能够在家通过网络工作，已经是非常幸运了。

而且，这段时间发生的“黑人的命也是命”等抗议行动令她深受鼓舞，她的同行、年轻的抗疫行动朋友们，都令她感动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada