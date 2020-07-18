继BBC地方新闻削减450职位，BBC新闻总部也将裁员520人

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本月早些时候，英国广播公司宣布决定，削减该地方新闻编辑室的450个职位。

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据BBC新闻网报道，面对来自Covid-19的财政压力，BBC现在被迫削减新闻业务的一部分。老牌新闻节目《安德鲁·尼尔秀 – Andrew Neil show 》也将从英国广播公司的节目表中消失。

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此次削减中，520个BBC新闻岗位将从大约6千人的工作团队中消失。和早期宣布的450个裁员一起，BBC希望能够一共省下8千万英镑的开支。早在2016年，英国广播公司宣布，它需要削减8亿英镑开支，而其中约8000万英镑来自BBC新闻。

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“我们的（裁员）行动是以我们今年早些时候制定的原则为基础的－更少的故事，更有针对性，更有影响力。” － BBC新闻负责人弗兰·昂斯沃思

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与此同时，《英国卫报》也宣布将裁员180人，其中包括70名编辑。

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BBC的新闻负责人弗兰·昂斯沃思说，英国广播公司将集中报道重要新闻。新闻记者将集中在一个团队中，而不是为特定的节目工作。

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BBC还将关闭大部分社交账户，只专注于社交媒体上的核心新闻服务账号，如@bbcnews、@bbcworld和@bbcbreaking。

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BBC表示，新闻团队的大部分缩减将来自于幕后工作。现在更多的采访将通过Skype、Zoom和其他视频技术进行，这意味着对卫星卡车和无线报道汽车的依赖将会减少。

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昂斯沃思说，Covid-19“改变了我们所有人的生活”，也“引导我们重新评估我们作为一个组织是如何运作的。”

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