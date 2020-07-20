加拿大的旅行限制在放松， 哪些地方能旅行哪些不能？

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疫情好转，旅行限制放松，但渴望夏季旅行的加拿大人对哪里能去哪里不能去是一头雾水。

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这是因为，在加拿大这个联邦制国家，各个省份和地区都在疫情期间设立了自己的旅行规定，而且这些规定随时可能进行调整。

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所以，要想旅行，得先好好查查各个地方的规定： https://time-to-travel.ca/

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加拿大广播公司 CBC 进行 了以下归纳：

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国内旅行

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现在，境内的加拿大人已经可以自由前往 BC 省、阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省、安大略省、魁北克省，抵达后也不需要 14 天的自我隔离。

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加拿大人也可以前往新斯科舍省、育空地区和曼尼托巴省，但来自某些地区的人抵达后需要自我隔离14天，具体细节请查这些省/地区的规定。

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大西洋沿岸4省： 7 月初建立了一个4省旅行区，大西洋 4 省内的居民可以在这些省内互相“串门”，不需要自我隔离。

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大西洋4省以外的居民，则得面对一系列不同规定。

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比如，在爱德华王子岛省和新不伦瑞克省拥有度假屋的 4省外居民可以去自己的度假屋，但需要隔离14天，没有度假屋的人则不能去大西洋省份。

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努纳武特和西北地区继续禁止所有省份的度假者进入。

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国际旅行

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至于国际旅行，虽然一些国家在重开边境，但加拿大联邦政府在继续维持疫情期间不要进行非必要国际旅行的建议。

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加拿大全球事务部（Global Affairs Canada）的发言人 Jason Kung 在给加拿大广播公司的电子邮件中说：

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全球事务部的首要任务仍然是保证加拿大人的健康和安全。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，联邦政府的旅行建议并不是法令，这意味着加拿大人可以出国旅行，只不过是风险自负。

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也就是说，如果你因疫情被困在了什么地方，别指望政府去 “救” 你。

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全球事务部表示，在 7 月以后，没有任何去海外把加拿大人接回来的计划。而且，从海外回来后，加拿大人必须在家隔离 14 天。

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另外，在政府取消不建议旅行的通知前，你去国外旅行，不会有保险公司愿意为你提供旅行期间与疫情有关的医疗保险。

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目前，希腊、意大利、法国、西班牙、墨西哥、牙买加和多米尼加共和国等都对加拿大人开放了边境。

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但一些国家有特殊要求，例如，巴哈马和阿鲁巴 （Bahamas & Aruba ）要求旅客在抵达前必须提交 COVID-19 的测试结果。

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美国允许加拿大人入境，只是不能开车去。

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美国海关边境保护署上周五（7月17日）证实，只要加拿大人在 14 天前没有去过巴西、中国、伊朗、爱尔兰、英国以及申根区欧洲国家，就可以乘飞机飞往美国。

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但是，直到 8 月 21 日，加拿大和美国的陆路边界仍对非必要旅行者关闭，而且这个日期很可能继续延长。

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（CBC）

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