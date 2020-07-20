魁北克省强制戴口罩规定顺利实施，没遇到多少阻力

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魁北克省的强制戴口罩规定在上周六（7月18日）得以顺利实施，大多数人在室内公共场所都自觉地戴上了口罩，当然也出现了一些微小的抵制 “声音”。

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加拿大第一个强制戴口罩的省份

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加拿大已经有几个城市在市一级采取了强制人们戴口罩的措施，魁北克是加拿大第一个在全省范围内要求在所有室内场所（如商店、酒店、办公楼等）必须戴口罩的省份。

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随着经济全面重启，安省、魁省、BC 省都出现了疫情的局部爆发，为了防止疫情第二波，魁省宣布了强制戴口罩的新规定。

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全省的商店老板报告说，新规定实施的前两天进展顺利，在 Costco 等商店，大部分客户来的时候都自己戴了口罩，商店门口也有员工把一次性口罩发给没有口罩的人。

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不仅大店，小店也都严格执行规定。

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马修·维恩斯（Mathieu Viens）是加斯佩半岛 Carleton-sur-Mer 镇一个食品店的业主，他说，商店给没有口罩的客户发了口罩，没有人拒绝。

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在 Eastern Townships 的一个小镇，一个便利店雇用了一名保安，来确保人们在进去之前戴着口罩。

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业主负责执法

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魁省把执行强制戴口罩的责任交给了商店，如果商店允许不戴口罩的人进入，若被发现，业主可被罚款 400 至 6,000 加元。

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商家表示，目前大多数客户都非常合作。

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不过，商界普遍对业主的 “执法能力” 表示担忧，商店都担心会有不听话的顾客，导致冲突。

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星期六，在蒙特利尔市，一名男子在咖啡连锁店 Tim Hortons 不戴口罩而且拒绝离开，结果店员不得不叫了警察，警察对该男子喷了胡椒雾，并予以逮捕。

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蒙特利尔警察局 SPVM 的发言人安德烈·杜罗彻（André Durocher）说，这是这个周末唯一一起与口罩有关的事件。

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“希望有选择的自由”

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最近几天也出现了反对戴口罩的几个小型抗议活动。

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上周五（7月17日），在萨格奈（Saguenay）地区约有 30,000 人的小镇 Alma，约 80 人参加了一次反口罩示威活动。

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示威者们举着牌子，上面写着 “我有选择的权利”。

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星期六（7月18日），在位于魁北克市南部的 Beauce 市，几百人参加了一个示威，示威者说，他们并不反对戴口罩，但反对强制戴口罩。

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马修·拉克鲁瓦（Mathieu Lacroix）是一家制造公司和一个健身房的业主，他说，我们这里的经济主要依靠小型企业，我们希望小型企业能生存下去，我们希望能有选择的自由，希望大家相互尊重。

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（CBC）

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