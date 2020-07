美国阿拉斯加海域发生7.8级地震

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

里氏震级7.8级地震加东时间星期三凌晨袭击了北太平洋美国阿拉斯加州海域,目前还没有人员和财产损失的报道。

根据美国地质局的监测数据,这次阿拉斯加地震发生在当地时间22点12分、美国东部 / 加东时间凌晨1点12分,震源深度28公里,震中在美国阿拉斯加州佩里维尔东南105公里的海域。

地震发生后,太平洋海啸警报中心向阿拉斯加南部海域和阿留申群岛海域发出了海啸警报,更南部的加拿大海域不在这次海啸警报范围之内。在地震后两个小时该海啸警报被解除。

阿拉斯加州科迪亚克岛的中学和天主教堂地震后立即开放,为当地居民提供庇护场所。

科迪亚克岛中学校方抗海啸不忘COVID-19病毒肺炎防疫,为进入中学避难的约四百名当地居民分发了口罩。

地震专家们告诫说,北太平洋加拿大和美国海域发生超强地震的可能性正变得越来越大。

RCI with The Associated Press、CBC News

