BC省 Kelowna 机场展出原住民画家的画作

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

如果您今年夏天乘飞机去 BC 省的 Okanagan 地区度假,那么,在该地区主要城市基洛纳 (Kelowna)的国际机场,您会有机会看到一个独具特色的画展。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

原住民画家谢尔顿·皮埃尔·路易斯(Sheldon Pierre Louis)是 Okanagan 地区的 Syilx 人,他的画作目前正在基洛纳国际机场(Kelowna International Airport ,YLW)展出。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

We Are Still Here

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

负责举办这一画展的是基洛纳美术馆(Kelowna Art Gallery),美术馆行政总监纳塔利·纳吉(Nataley Nagy)表示,画展的名字是 We Are Still Here – 我们仍在这里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谢尔顿·皮埃尔·路易斯的作品色彩鲜艳,充满活力,与 Okanagan 地区的生活息息相关。他的很多创作灵感来自他的家人,把 Syilx 人的传统习俗与现代生活结合在一起。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她接着说,过去十几年来,我们一直得以在机场举办画展,这让我们感到非常幸运。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Syilx 部落

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Syilx 是 Okanagan 地区第一民族的一个部落,分布在加美边境两边,画家谢尔顿·皮埃尔·路易斯也是当地印第安人理事会成员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

画展 We Are Still Here 从 2020 年 7 月 8 日一直举办到 2021 年 6 月 30 日,地点在基洛纳国际机场 YLW。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Radio-Canada)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada