专访“事关健康，无关种族”行动发起人陆毅鹏：支持“黑人的命也是命”，只因我们目标一致

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这是大是大非的问题，也就是“己所不欲，勿施于人”。

“ 事关健康，无关种族，Health not Race”，其他脍炙人口的口号还有：“保持社交距离，而非种族距离”，“病毒无分种族，你也不该歧视”，“共战COVID19，别让种族主义趁虚而入”等。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI YouTube频道专访影视制作人陆毅鹏

https://youtu.be/CM_EqjRSZ4s

2020年年初，新冠病毒爆发开始，加拿大歧视仇视亚裔/华裔的事件急速上升。这场歧视风潮很盛，温哥华，多伦多和蒙特利尔等大城市几乎每天都在上演。

温哥华的影视制作人陆毅鹏（Ben Lu)与同行讨论这个话题，气愤之余，都觉得应该做些什么。他们认为，单纯在社交媒体上发泄不满起不到多大作用，应该通过自己的广告传媒业特长，发挥视觉艺术创造力以及在影视界的人脉，来展开公众教育，起到更大的作用。

他们第一阶段的宣传口号中还包括“保持社交距离，而非种族距离”，“病毒无分种族，你也不该歧视”，“共战COVID19，别让种族主义趁虚而入”等。

等。

为什么戴口罩成为了标志性形象？

“事关健康，无关种族”活动的第一阶段，陆毅鹏团队利用人脉，找到了很多在影视圈知名的演员、制作人来做代言人，比如Tzi Ma 等，而他们的形象都是戴着口罩 —— 口罩成了标志性的形象。

新冠疫情刚开始在加拿大爆发的时候，很多华裔纷纷戴起了口罩。而戴口罩这个举动却会常常引发当地社区人士的不适 —— 加拿大官方和民众也是用了一段时间才逐渐认同并提倡戴口罩的。

在这个过程中，一些华裔因为戴口罩而遭到白眼、受到羞辱的事件时有所闻 —— 更不要说，在美国，总统特朗普将戴不戴口罩被政治化，直到今天，依然有大批反对戴口罩的民众。

陆毅鹏认为，口罩是个非常经典的标志。它代表了在特别疫情期，注重个人的健康安全，代表了尊重科学与医学，它也代表了你关注别人的健康 —— 非常简单的戴口罩的举动，它拥有多方面的内涵。

除了影视明星制作人欣然同意戴着口罩为活动代言，一些英文主流媒体，当地中文媒体都在数码平台以及印刷平台上免费登载他们的公益海报，对疫情中的反种族主义社区行动给予了支持，比如CBC，罗杰斯等。

陆毅鹏认为，这次活动在没有预算，全部是义工行为的情况下，能得到多方支持，可见科学、医学深入人心，也表明加拿大主流社会对于种族主义是由他们的认知，也非常愤怒的。

为什么要与“黑人的命也是命”站在一起？

在新冠疫情爆发期，美国发生了黑人佛洛依德遭警察暴力压颈九分多钟，最终死亡事件。

互联网更是令事件细节曝光，警察涉嫌当场谋杀了佛洛依德，已经遭到起诉，而抗议种族主义，抗议警察暴力行动也在全美大规模发生。

在大规模的抗议种族主义中，还有一个背景是，美国新冠病毒感染者当中，黑人以及拉丁裔感染者比例很高。

无论是因为亚裔面孔而被叫做“中国病毒”，还是因为肤色深就遭到警方暴力对待，根源都是种族主义 —— 一个社会如果仅仅因为你的肤色不同就会引来歧视和受到伤害，这是大家不应该容忍的。在建设一个更公平、没有种族歧视社会的过程中，华人和其他少数族裔的利益是一致的。

陆毅鹏表示，人之所以为人，是因为有同情心和爱心。人类各种宗教中，都强调博爱 —— 真正的博爱是不分种族和肤色，尤其是我们生活在加拿大这样一个多元文化社区。当你享受着多元文化社区相互容忍，相互包容带来的红利时，也需要付出。

而他也发现，部分华裔对黑人社区的认知还停留在“黑人犯罪率高”“工作不努力”“成绩不好”这样一个肤浅的阶段，而这样的偏见会令华裔遭歧视的机会增高，也会丧失与其他少数族裔联合起来，抗争不公正对待的可能性。

陆毅鹏认为，这是一个大是大非的问题，也就是古人说的“己所不欲，勿施于人” —— 我们抗议在新冠疫情中受到的种族歧视，也不应以种族肤色原因去歧视其他人。

医护人员是真正的英雄

陆毅鹏表示，他们发起这个活动，第一阶段的目的是“提醒”，希望人们了解戴口罩多么重要。而行动的第二个阶段，目标将会专注于在抗疫前线的医护人员。

在整个抗疫过程中，医护人员的付出，他们所冒的风险是巨大的 —— 而且，不知大家有没有留意，加拿大很多医护人员是少数族裔。

幸亏加拿大人总体是尊重科学的，而政府的戴口罩、隔离、保持社交距离等政策没有太多反对声音。

在疫苗没有出现之前，疫情会有反复。所以，“事关健康，无关种族”行动希望能够寻找医护人员做代言，进一步传播疫情中的医学常识，包括各种不同专科的医生建议等 。

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