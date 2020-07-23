加拿大高校在焦虑中准备迎接外国留学生

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

再过不到两个月新学年就要开学了。届时来自世界各国的留学生将回到加拿大各地的大学校园，其中一些人来自美国等疫情正烈的国家。这使一些高校员工感到担忧。尽管秋季课程基本上都是在线进行，但是他们仍然要为了各种手续和服务与学生面对面打交道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一位匿名接受加通社（CP）采访的麦吉尔大学职员说，美国现在疫情这么严重。她们作为“一线员工”，必须要和留学生接触。她的好几个同事都是五、六十岁的人，家里还有年迈的父母，她们担心留学生返校引发类似于前几个月的养老院那样的大规模群聚性感染。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与此同时，一些美国学生的父母也在忐忑不安。一方面，边境限制使他们不能像往常一样随时过来看望孩子。另一方面，最近在加拿大发生了几起破坏挂美国牌照的车或辱骂美国人的事件。一位母亲说，如果不是因为女儿坚持要返校，她其实更愿意让孩子留在家里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一般来说，各地高校要求外国留学生到达后在宿舍或指定酒店隔离十四天。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CP, James McCarten）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada