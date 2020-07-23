特鲁多同意在议会委员会就WE获得大笔合同作证

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加拿大联邦自由党政府总理特鲁多办公室证实，特鲁多已同意出席联邦议会财政委员会的听证会、就引起争议的联邦政府把9亿多加元的巨额合同交给慈善组织WE的问题作证。

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作证时间待定

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不过，这一听证会的具体时间还没有确定，需要由特鲁多办公室和议会财政委员会协商决定。

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特鲁多极为信任的高级顾问Katie Telford也已同意出席联邦议会财政委员会的听证会。

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除了联邦议会财政委员会之外，议会道德操守委员会也以6票对5票的票数通过了要求特鲁多出席作证的动议；现在还不知道特鲁多是否会同意出席。

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联邦议会下属的加拿大道德专员署已经决定，启动对自由党政府总理特鲁多和联邦政府财政部长莫尔诺把9亿多加元的学生义工财政补助项目不经竞标交给慈善组织WE是否涉嫌利益冲突的调查。

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9亿加元大项目

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上个月，自由党政府总理特鲁多宣布联邦政府推出为参加义工工作的大学生提供每人5千加元的财政补贴，以帮助他们支付9月份开始的新学年学费，并把这一联邦政府拨款高达9亿多加元的项目交给慈善组织WE管理。

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把这个9亿多加元的联邦政府学生补贴项目未经竞标程序交给慈善组织WE的消息公布后很快在加拿大慈善界受到质疑：为什么其他有资质的慈善组织被排除在外？

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加拿大自由党政府原来的说法是慈善组织WE在这个学生义工补贴项目中会得到1950万加元的管理费，但上个星期特鲁多政府内阁部长Bardish Chagger承认，实际上慈善组织WE得到的项目管理费会达到4353万加元。

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利益冲突

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在总理特鲁多的母亲、妻子和弟弟都接受过WE慈善组织的报酬，财政部长莫尔诺的女儿是WE慈善组织的现职雇员、莫尔诺家庭3年前接受慈善组织WE提供的拉丁美洲和非洲豪华游的情况曝光后，这迅速转变为利益冲突问题。

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加拿大联邦议会反对党也不断提高要求追查特鲁多和莫尔诺利益冲突问题的调门。

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在这种情况下，特鲁多政府宣布解除与慈善组织WE的上述合同，由联邦政府自行管理学生义工补助项目。

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加拿大联邦议会官方反对党保守党指出，这已经是联邦道德操守专员在特鲁多担任联邦政府总理后第三次对其进行违反利益冲突守则的调查，前两次特鲁多都被联邦道德专员认定违反了政府公职人员的利益冲突守则，特鲁多已经完全失去了继续担任加拿大联邦政府总理的资格。

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RCI with Peter Zimonjic • CBC News

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