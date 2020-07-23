魁北克省男子杀害两个女儿后自杀：警方公布结论，结束刑事调查

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

44岁的马丁.卡蓬迪耶（Martin Carpentier）在杀死了自己的两个女儿后自杀。11岁的诺拉和6岁的罗米死于钝器击打。魁北克省警方星期三（7月22日）召开新闻发布会，公布了这一调查结论。由于嫌疑人已死，此案的刑事调查也宣告结束。但目前法医还在继续解剖尸体。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡蓬迪耶的死使这起牵动魁北克人的心十几天的案子留下了未解之谜。他在7月8日开车带两个女儿出行，在来到圣阿博利奈尔附近时，突然失控偏离20号公路，出了车祸。两个孩子都受了伤。警方对现场的勘查显示，这次事故不是蓄意制造的，卡蓬迪耶曾努力试图重新控制住车子。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是这次事故被警方称为一个转折点。此前卡蓬迪耶一切正常，此后他的行为就超出了人们的理解范围。他光脚步行了一公里多，从一辆拖车里偷了一个打火机和一把铁锹，然后又走了一段路，然后杀死了两个女儿。警方没有说明铁锹是否被用作凶器。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

所有事情发生在几个小时内。现在警方认为，第二天下午寻人安珀警报启动时，两个女孩已经被杀害。警方没有更早发出警报，是因为没有任何迹象显示卡蓬迪耶威胁到女儿的安全或有绑架她们的企图。他与孩子们的母亲离异后已再婚。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

7月11日，警察在离车祸地点不远的树林里找到了两个女孩的尸体。而卡蓬迪耶不知所踪。这使警方和当地居民大为紧张。当地树林茂密，很容易找到藏身之处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

两姐妹的葬礼在7月20日下午举行。几乎是在同时，警方在离车祸地点五公里的树林中找到了一具尸体，初步断定是卡蓬迪耶。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

7月22日，警方证实死者身份。现在刑事调查虽然结束，但是尸体解剖可能会披露新的信息。目前警方已知卡蓬迪耶在案发时没有酗酒或吸毒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Radio-Canada, La Presse)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada