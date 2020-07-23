BC省华裔家庭医生申请法院强制令，要求省政府强制性规定戴口罩

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BC省本拿比市的家庭医生李薇星期四（7月23日）向该省高等法院提交申请，请求法院下达禁制令，要求省政府制定室内公众聚集场所必须戴口罩的强制性政策。

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目前BC省已经进入解封第三阶段，餐馆、酒吧、电影院等餐饮娱乐场所和教堂在限制人数的条件下重新开放。李薇医生认为，解封第三阶段应该辅以室内公众聚集场所必须戴口罩的强制性规定。她在禁制令申请中形容说，社区解禁却不要求在公共场所戴口罩，就像是允许大家在飓风天气里以300公里的时速飚车，还可以不系安全带。

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申请书说，餐馆、酒吧、医院、公交车、商店、学校和剧院等场所应该规定每个人必须戴口罩，除了孩童和因特殊原因无法戴口罩的人。

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目前BC省公共卫生部门的口罩政策是建议和鼓励公众在公交车等无法与他人保持安全距离的密闭场所戴口罩。

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李薇在强制令申请书中说，过去几个星期来，BC省的新增病例一直在逐渐增加。另外，该省是加拿大全国病毒检测率最低的省份。在这种情况下，不要求在感染风险高的室内公共场所戴口罩是对公众健康的危害。

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她还对省卫生部门把保持两米社交距离的重要性放在戴口罩之前提出了质疑。因为你不能每次都及时注意到有人靠得太近。如果对方携带病毒，到时候再戴上口罩可能已经来不及了。

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新冠病毒的感染者在没有出现症状时就可以感染他人。李薇认为，这个特性使强制性戴口罩应该被视为控制疫情的基本措施。

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（CBC News，Bethany Lindsay）

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