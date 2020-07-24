世界塑料垃圾问题已经是积重难返

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近几十年来，塑料垃圾污染陆地、湖泊和海洋成为越来越严重的老大难问题。

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星期四发表在科学杂志上的一篇研究报告认为，虽然在全世界的共同努力下能够大幅度减少陆地和江河湖海中的塑料垃圾，但要想完全消除抛弃到自然环境中的塑料垃圾是不可能的事情。

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该研究报告的两作者之一、英国剑桥大学研究环境问题的教授Richard Bailey指出，解决地球表面塑料垃圾污染的难处在于，这是一个范围巨大、非常复杂的问题，不但跨越世界各国、而且跨越各个经济行业。

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Richard Bailey教授等人的研究报告考虑了面对塑料垃圾问题国际社会几种不同的反应方式。从什么也不做、任其自由发展，到从塑料物品的生产到塑料产品的消费双管齐下地加以治理。

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在放任塑料物品自由生产到塑料垃圾自由排放的情况下，到2040年时世界每年将产生2900万吨的塑料垃圾；世界累积的塑料垃圾量将达到18亿吨。

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在双管齐下地治理塑料物品生产和塑料垃圾排放的情况下，到2040年时世界每年将产生500万吨的塑料垃圾；世界累积的塑料垃圾量将达到7.6亿吨。

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一般来说，回收利用塑料垃圾的问题在发展中国家难度更大。

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并不是所有的塑料垃圾都能够被回收利用。不能被回收的塑料垃圾在自然界需要成千上万年的时间才能自然降解。

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RCI with Nicole Mortillaro • CBC News

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