为加拿大北方偏远地区提供服务的航空公司向政府求助

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两家专飞安大略省北部地区的航空公司要求加拿大联邦政府和安省政府提供财政帮助。加拿大北方有大片人烟稀少的地区不通陆路。这片广袤土地上的居民绝大部分是因纽特人和印第安各部族的原住民。他们冬天还可以使用狗拉雪橇或电动雪橇，夏天里唯一与外界保持联系的交通工具只有飞机。

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由于疫情，向这些地区提供客运货运服务的航空公司损失严重，尤其是客运量急剧下降。北方之星航空公司的运营主管杰夫.斯托特（Jeff Stout）说，平常有三、四十名乘客的航班，现在只有两、三个人。但是飞机却必须起飞，因为所有的食品、药品和邮件仍然要靠飞机运送。虽然加拿大联邦政府的薪酬支出津贴让公司得以召回此前被辞退的员工，但是目前的状况仍然难以为继。

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加拿大政府今年五月份向育空、西北和努纳武特北方三地区的航空公司拨款近2千万加元。斯托特说，北方之星提供的是同样的服务，应该受到同样的对待。

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尽管安大略省已经进入解封第三阶段，但是北方村镇社区并未向外界开放，当地原住民首领说，北方求医难，一旦发生疫情，后果不堪设想。

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（Radio-Canada, Bienvenu Senga)

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