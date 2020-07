以牙还牙：中国令美国驻成都领事馆关闭

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

中国政府星期五要求美国关闭其在成都的领事馆,这是对美国下令关闭中国驻休斯顿领事馆的报复。

美国特朗普政府指责中国驻休斯顿的领事馆大肆从事窃取美国医疗科技情报和知识产权的违法行为,为此在本周二下令中国驻休斯顿领事馆在72小时内,也就是在星期五关闭。

中国虽然对美国突然下令关闭中国驻休斯顿领事馆的行为采取了上述报复措施,但中国外交部呼吁美国政府改弦易辙,停止让两国关系继续恶化的行为,并采取积极措施改正错误。

近几个月来,美国和中国在贸易争端、COVID-19病毒肺炎疫情、华为等中国科技公司、间谍活动、香港人权、新疆穆斯林宗教权益和南海主权问题上不断激化的矛盾让美中关系急剧恶化。

此外,美国司法部星期四指责中国驻旧金山领事馆藏匿有间谍嫌疑的中国科技人员Tang Juan,说Tang Juan以在加利福尼亚大学戴维斯分校从事科研工作的理由申请赴美签证时隐瞒了其军方背景。

RCI with The Associated Press、CBC News

