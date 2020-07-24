传染病学专家王培忠教授谈加拿大重启：反弹不可避免；疫苗研究速度创纪录；仍需坚持度过疫情疲劳期

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

新冠病毒疫苗研究不仅速度创纪录，而且研究方式创新。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“重启后新病例回升不可避免，只是程度问题：如果新感染人数小幅度回升，叫做反弹；如果是在第一波病例的70%以上，可以叫做第二波 —— 有些时候甚至会超过第一波。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

欢迎来到加广中文台，追踪新冠病毒大爆发特别节目。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今天的嘉宾是来自纪念大学的传染病学王培忠教授。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广中文台YouTube频道采访，欢迎订阅。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专访王培忠教授：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大肯定会有反弹，问题是怎么控制？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大最近两周进入重启阶段，但很快，几个省的新感染病例有了个反弹 —— 这或许是人们意料之中，但也需要每个人格外小心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

王培忠教授认为，加拿大政府虽在前期走了些弯路，但目前状况可以说是不错。政府能迅速扭转局面，听取医学专家、公共卫生专业人士建议。从控制新冠病毒爆发方面看，加拿大在发达国家中表现很不错。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

可以说，各个国家在重启之后都出现了感染人数上升的状况，比如西班牙、以色列、南非、日本等回升比较严重。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，他认为，加拿大爆发成美国那样不大可能。但是，反弹几乎是不可避免的，只是幅度有多大的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果新感染人数小幅度回升，叫做反弹；如果是在第一波病例的70%以上，可以叫做第二波 —— 有些时候甚至会超过第一波。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

给个人的建议：必须耐心坚持

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

王教授留意到，从三月中，加拿大正式开始实施隔离、保持社交距离，到现在已经有四个月的时间了，大家都有些疲劳了。但是，要战胜新冠病毒，在等待疫苗正式出现的这段时间，大家唯有坚持。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

各个国家在重启之后都有一个感染上升的状况，比如西班牙、以色列、南非、日本等回升比较严重。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

首先，重启需要缓慢前行，要继续呼吁戴口罩，保持社交距离，注意勤洗手等个人卫生，尽量不要去聚会等。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 第二，个人一定与政府配合 —— 这里要特别提醒年轻人注意，能不去的派对尽量不要去。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 第三，一定要保护好易感人群，尤其是老人。要保护好老人，依然需要限制访问人数等。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省政府应该尽快出台规定：必须戴口罩

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大目前只有魁北克一个省出台规定，要求民众必须在公共场所戴口罩。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

王培忠教授认为，戴口罩的作用是非常明显的，省政府应该出台规定。不过相较之下，一些大城市的做法反而更快。比如多伦多市，市长已经表示要出台在建筑物内公共区域必须戴口罩规定。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他认为，如果我们连这么一点小小的牺牲，甚至说不上牺牲，应该是说小小的不方便，都不愿意做，那么第二波回来是肯定的。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

疫苗研发方式突破、速度创纪录

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

王培忠教授也谈到，几千科研人员正在积极研发新冠病毒疫苗，而且项目非常多，进入临床试验的已经有几十个。其中四个项目进展引人注目，已经进入了第三阶段的实验 —— 这是最后冲刺阶段了，这个疫苗研制速度是创了纪录了。而在加拿大方面，有一个疫苗研究进入了二期试验。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他表示，这次针对新冠病毒的疫苗研发，方式上也有所突破，除了传统的减毒疫苗和灭活疫苗方式之外，还有利用基因工程来做疫苗试验等等。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

但是，王教授也提醒大家，尽管因为情况特殊，新冠病毒疫苗从临床完成，到证书认定，到生产的过程都已经是创纪录地快了，但要等到大规模的接种依然需要时间 —— 或许目前的状况下，大众不需要把太多的关注点放在疫苗上。

而实际上，疫苗完成还有第四个阶段，就是要在大规模接种后，看看效果如何，也可能会有在临床试验中没有出现的问题，所有这一切都需要时间的，所以，大家唯有耐心，必须要坚持。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada