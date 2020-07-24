加广一周报道精选：加拿大重启后感染率回升；联邦囤积注射器等待疫苗诞生（7月24日）

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根据CBC的COVID9疫情追踪，截至本周五（7月24日）下午两点：

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1. 加拿大重启后，新病例回升

星期二（7月21日），安大略省新增203起病例，是三周以来最多的一天，而且超过一半患者（57%）的年龄在39岁以下。阿尔伯塔省目前有1100多名患者，是自5月12日以来最多的。几个新冠疫情大省在解封后感染率都有所回升，加拿大是否正朝着美国疫情发展的方向飞奔而去？

魁北克省在重新开放酒吧后发生数起群聚性感染。最大城市蒙特利尔的病毒检测阳性率从1%上升到3%。省政府不得不调整规定，把酒吧关门时间从凌晨3点改为凌晨1点，规定顾客人数不得超过五成，并增加了警察巡查。

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BC省华裔家庭医生申请法院强制令，要求省政府强制性规定戴口罩（吴薇）

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BC省本拿比市的家庭医生李薇星期四（7月23日）向该省高等法院提交申请，请求法院下达禁制令，要求省政府制定室内公众聚集场所必须戴口罩的强制性政策。

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目前BC省已经进入解封第三阶段，餐馆、酒吧、电影院等餐饮娱乐场所和教堂在限制人数的条件下重新开放。李薇医生认为，解封第三阶段应该辅以室内公众聚集场所必须戴口罩的强制性规定。她在禁制令申请中形容说，社区解禁却不要求在公共场所戴口罩，就像是允许大家在飓风天气里以300公里的时速飚车，还可以不系安全带。

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相关阅读：‪魁北克省强制戴口罩规定顺利实施，没遇到多少阻力 （黎黎）

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魁北克省的强制戴口罩规定在上周六（7月18日）得以顺利实施，大多数人在室内公共场所都自觉地戴上了口罩，当然也出现了一些微小的抵制 “声音”。

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加拿大第一个强制戴口罩的省份

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加拿大已经有几个城市在市一级采取了强制人们戴口罩的措施，魁北克是加拿大第一个在全省范围内要求在所有室内场所（如商店、酒店、办公楼等）必须戴口罩的省份。

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专访“事关健康，无关种族”行动发起人陆毅鹏：支持“黑人的命也是命”，只因我们目标一致（梁彦）

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2. 联邦政府继续通过支持社区重启、保障民众安全举措

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虽然现在还不知道COVID-19病毒肺炎疫苗什么时候能够通过测试关、被批准投入使用，但加拿大联邦政府已积极准备在全国范围内大面积展开新冠病毒疫苗接种工作，已下单订购疫苗注射时需要的一次性注射器、酒精棉和胶条。

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而且加拿大联邦政府定购的数量是7520万套一次性注射用品，够每个加拿大人注射两次。

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可以说是万事俱备、只欠东风。只要COVID-19病毒肺炎疫苗一研制成功、并大批量供应市场，加拿大就可以开始疫苗注射工作。