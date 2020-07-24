疫情改变加拿大人购物方式：网购倍增

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加拿大统计局表示，新冠疫情封锁期间，加拿大人网购额翻了一倍，现在，加拿大人的网购支出已经占到购物总支出的 10％，与以前相比是个大飞跃。

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实体店关门，网购上升

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统计局的最新报告发现，今年 2 月至 5 月之间，由于封锁措施导致实体商店关门，零售总额下降了 17.9％。

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但购物者们争先恐后地在网上购物，加拿大统计局表示，5 月份的电子商务销售额达到创纪录的 39 亿加元，比 4 月份增长 2.3％，比 2 月份增长 99.3％。

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与一年前相比，电子商务销售额增长了一倍以上，比 2019 年 5 月增加了 110.8％。

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统计局的报告说，2020 年 2 月到 4 月，食品和饮料行业的店内销售额增长了 3.3％，而网上销售额则增长了 107％。

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在同一时期内，其他零售行业，如家具和家居商店、体育用品、业余休闲、书籍和音乐商店，以及服装和服饰商店，店面销售额急剧下降，但网上销售额都有所增加。

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疫情改变加拿大人的购物方式

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的确，疫情大大推动了加拿大人的网购趋势，去实体店购物的人越来越少。

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统计局的报告显示，在疫情爆发后，零售商店的店内销售额减少了 34.5%，网上销售额增加了 94.8%。

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其中家具和家居领域变化最明显，疫情以来这个行业的店内销售额下降 69.6%，网上销售额暴增了 191.2%，几乎翻了两倍。

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运动/休闲物品、书籍是另一大领域：疫情间店内销售额大降近 80%，网上销售额增加了大约 155%。

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疫情推动小企业上网

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加拿大统计局的报告说： COVID-19 疫情是否会对零售业产生持久影响？小型企业正在越来越多地转向电子商务平台，并通过创新的方式来使用这些平台。

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另外，统计局在 7 月 21 日发布的 5 月份零售数据显示，虽然 5 月份加拿大还有大约 23％ 的零售店处于关门状态，但加拿大的零售额已经从疫情最低点反弹了 80％ 。

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（CBC）

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