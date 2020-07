美国务卿蓬佩奥呼吁成立反华新民主联盟

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国国务卿蓬佩奥星期四公布了美国最新的对华战略和政策,这是特朗普政府上台以来最全面的对华战略、也是最强硬的对华政策。

星期四在以打破美国和中国冰冻关系知名的美国前总统尼克松在加利福尼亚州的总统图书馆,美国国务卿蓬佩奥说,中国共产党政府利用美国政府愿意和解的善意,近半个世纪以来采用种种手段欺骗国际社会、盗窃发达国家的知识产权、走向更加专制和独裁,这意味着几十年来美国积极接触中国的政策以惨败而告终。

美国国务卿蓬佩奥在讲话中呼吁国际自由社会国家结成“新民主联盟”、促发中国国内的变化、以最终战胜世界新暴政国家中国。

不但是国务卿蓬佩奥,美国特朗普政府重要阁员国防部长Mark Esper、司法部长Bill Barr、联邦调查局局长Christopher Wray近日来都分别发表公开讲话、猛烈抨击中国。

观察家们注意到,美国特朗普政府高官在谈到中国问题时开始使用中国共产党政府这样的词汇,明显地是要把中国执政党共产党的高官与中国民众区别开来。

到目前为止中国政府的反应是否认美国政府的所有指责,抨击美国政府的反华言论无理而又疯狂,并把反击的矛头集中指向美国国务卿蓬佩奥。

不但美国与中国的关系恶化到几十年来最差的地步,加拿大与中国的关系也因为加拿大警方2018年12月应美国司法机关的要求拘捕中国华为公司首席财务官孟晚舟而恶化到接近冰点。

RCI with The Associated Press、CBC News

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada