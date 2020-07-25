谷歌表示将禁止发布冠状病毒阴谋论内容的广告并限制此类网页的盈利

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谷歌表示将禁止发布冠状病毒阴谋论广告，并将删除已经发布的此类广告。对于经常违反该政策的网站谷歌将隔断其盈利渠道。有趣的是，这个禁止规定并没有立即实施，而是从8月18日开始。CNBC今天早些时候报道了这一消息。

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谷歌在此前已经禁止发布“不实新冠相关的医学信息”。这一次对“冠状病毒阴谋论”的禁止是谷歌的一个政策延续。

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谷歌发言人证实，新禁止政策将涵盖与冠状病毒的“权威科学共识”相矛盾的内容。谷歌表示已经清除了所谓不实的新冠医疗信息，但它很快也会消除有关病毒来源的阴谋论描述。谷歌同时又指出，该政策不适用于揭露或报道这些阴谋论的网页，也不适用于与冠状病毒无关的其他阴谋论。

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谷歌和其他大型网络平台，包括Facebook和推特一直在努力应对围绕这新冠疫情不断变化的信息新局面。目前还不清楚有多少内容违反了谷歌的新规定，也不清楚具体的网站如何在新规定下被取消盈利渠道。其中一个例子是，“Epoch Times”《大纪元时报》，这一份广泛宣称新冠病毒来源中国共产党实验室并被投送到美国的阴谋论的报纸网站目前还刊登着谷歌广告。

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另外在谷歌属下的YouTube视频平台上大量和世卫组织“权威科学共识”相左的视频以及传播”新冠病毒来源为实验室“的所谓阴谋论视频也大量存在。目前还不清楚，谷歌是否也会对此类视频采取和网页一样的政策。

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在全球新冠疫情仍然严重难以控制的情况之下，对于新冠病毒来源的信息和媒体争夺战仍将持续。新冠病毒阴谋论在网上的流行也很难因为谷歌的广告盈利禁止而消失。

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