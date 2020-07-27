与南向油管相比加拿大石油业对西向油管更乐观

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加拿大油砂矿领域主要的石油采矿公司Suncor Energy认为，目前已经在建的两条输油管道中，向西跨越落基山脉到不列颠哥伦比亚省太平洋沿岸的横山输油管道与向南通向美国南部炼油基地的输油管道相比，前者更让人抱有信心。

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Suncor Energy能源公司首席执行官Mark Little在与投资者举行的电话会议上表示，最近加拿大最高法院做出的有利于修建横山输油管道的裁决和建设工地取得进展的消息让人感到鼓舞。横山输油管道或者能够在2022年底建成投产、或者会在2023年夏天建成投产。

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加拿大最高法院7月初做出裁决，拒绝听取反对修建横山输油管道的土著人社团对联邦上诉法院的裁决向最高法院提出的上诉。

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但在谈到从阿尔伯塔省北部通往美国南部的基斯顿输油管道项目时，Suncor Energy能源公司的老总Mark Little就不那么有信心了。

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本月早些时候，美国最高法院做出裁决，支持低级法院做出的冻结颁发基斯顿输油管道环保批文的决定，从而继续推迟基斯顿输油管道项目。

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虽然美国特朗普政府支持兴建基斯顿输油管道项目，但民主党总统候选人拜登已经表示，他若入主白宫会吊销基斯顿输油管道的许可证。

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RCI with Kyle Bakx • CBC News

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