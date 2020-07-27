加拿大美式橄榄球球星为抗新冠疫情弃球从医

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与美国橄榄球俱乐部Kansas City Chiefs球队队友一起获得上一赛季美国职业橄榄球冠军队称号的加拿大球员Laurent Duvernay-Tardif宣布，他自愿选择不参加2020美国橄榄球赛季的比赛，以能够专注于作为医生在抗击COVID-19病毒肺炎疫情的第一线工作。

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在加拿大魁北克省蒙特利尔郊区Mont-Saint-Hilaire居住的Laurent Duvernay-Tardif既是美国职业橄榄球冠军队的右锋卫，也是加拿大著名学府麦吉尔大学医学院应届毕业生；他今年夏天作为实习医生在魁北克省COVID-19病毒肺炎疫情最严重的老人院从事一线抗疫工作。

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今年29岁的Laurent Duvernay-Tardif说，放弃他最喜爱的美式橄榄球体育比赛机会是让他非常纠结的决定，但作为实习医生在老人院参加COVID-19病毒肺炎抗疫工作的经历让他选择放弃今年的橄榄球赛季，专注于在魁北克省新冠病毒肺炎抗疫第一线工作。

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根据美国橄榄球俱乐部资方与球员达成的协议，那些在8月3日之前选择自愿放弃参加今年赛季的球员将得到15万美元的一次性报酬，作为他们放弃合同规定薪酬的补偿。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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