加拿大联邦法官要定期公布公款开支的信息

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

根据修改后的政府信息公开法案Bill C-58，七月底加拿大联邦法院法官的公款开支信息将不再保密、而属于公开信息。联邦法官们被要求每三个月上报自己公款报销的开支信息，不过在公开这些法官公款开支信息时不会公布法官的姓名。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦司法事务专员办公室将在星期二首次公布联邦法官的公款开支信息，包括法官们报销的差旅费、餐饮费、会议费、办公设备开支、等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大自由党政府推出的Bill C-58法案的目的是提高联邦司法机构的透明度并加强责任制。但这一制度遇到来自一些司法团体的反对。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大高等法院法官协会、加拿大司法理事会和加拿大律师协会反对落实Bill C-58法案的理由是，公开法官们的公费开支会给法官的人身安全和司法独立性带来负面影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大Dalhousie大学法学教授Wayne MacKay认为，要求法官公布其公款开支信息虽然具有积极意义，但更需要公开公款开支信息的是联邦参议员、联邦众议员和省议会的议员们。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但加拿大纳税人联合会会长Aaron Wudrick指出，要求联邦法官公布其公款报销开支信息不过是让联邦法官与其他联邦政府雇员一样公开其公款开支的情况，这个事情一直拖到现在才落实已经属于不正常的情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Olivia Stefanovich • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada