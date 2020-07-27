加拿大大多数家长希望实行学校强制戴口罩措施 （PHOTO : GETTY IMAGES / IZUSEK）

开学日期临近：加拿大大多数家长希望学校要求学生戴口罩

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年7月27日（星期一）17:22

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随着秋季开学日期的不断临近，加拿大的一些学生家长在担心开学后学校里采取的卫生安全措施。

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一个民意调查显示，近三分之二的加拿大家长说，他们认为秋季开学后，学校应该要求孩子们戴口罩。

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莱格 （Leger ）公司为加拿大研究协会（The Association for Canadian Studies）进行了上述调查，调查发现，41％ 的人认为学生在乘校车和上学时应该戴口罩，另有 21％的人认为学生应该在课间休息、午餐或在校车上时戴口罩。

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很多家长希望学校要求学生在课间休息时戴口罩 （PHOTO : GETTY IMAGES / PETROGRAD99）

28％ 的人认为口罩可戴可不戴，自己选择。

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莱格公司的副总裁克里斯蒂安·布尔克（Christian Bourque）表示，随着越来越多的省和市在采取强制口罩措施，预计社会上对学校强制戴口罩的支持会增加。

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62% 的家长对孩子返校感到担心

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这项民意调查还表明，加拿大 62％ 的家长担心把孩子送回学校。

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担心病例最高的是安大略省，担心比例最低的是魁北克省。

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一些省份，如安大略省，正在考虑今年秋季采用 “混合” 上学的方式，让学生们一部分时间在学校里上课，一部分时间在家里上课。

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为应对疫情，加拿大各地学校董事会在探索秋季开学后的教学新方式 （PHOTO : RADIO-CANADA）

另外，大约一半的加拿大家长表示，学校开学后，班级人数应比正常时减少一半，另有 20％的人认为班级应该更小，仅为正常人数的三分之一。

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莱格公司的副总裁克里斯蒂安·布尔克说：

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开学后估计班级的人数不会和以前一样，上课的时间表也不会和以前一样。

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(CP)

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