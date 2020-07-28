国民邮报：加拿大慈善机构WE Charity与中国关系密切

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大慈善机构WE Charity最近因联邦政府的学生义工补贴管理合同丑闻而备受瞩目。《国民邮报》星期二（7月28日）报道说，该机构在中国有多个项目和合作者，创办者吉尔伯格兄弟和中国官方关系密切。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据记者查到的弟弟克莱格.吉尔伯格（Craig Kielburger）的领英个人简介，他在2008年出版的《从我到我们：在物质世界里寻找意义》被中国中央电视台和《人民日报》称为“对中国年轻人最有益的书之一”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哥哥马克.吉尔伯格2015年1月曾去中国驻加拿大使馆做客，与大使罗照辉会面并合影。WE Charity的营利“姐妹实体”ME To WE组织的活动被纳入中国庆祝加中建交45周年的官方活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

《国民邮报》也承认，吉尔伯格兄弟所做的正是无数想进入中国市场的加拿大公司及学校努力做的事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2012年，ME to WE在上海成立了合资分公司米图维，2014年和2015年分别在北京和上海的中学里举办“明日领袖论坛”。北京的活动是和东城区教委合作，请到了姚明为学生们演讲。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

We Charity否认和中国政府有联系

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是不知出于什么原因，“明日领袖论坛”在2015年以后并没有继续。WE Charity的一位发言人在回复记者的邮件中说，WE Charity和中国政府没有关系，该机构目前在中国的活动主要是支持过去启动的发展项目。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

米图维中文网站上的“最新动态”也显示，该公司在2018年以后似乎没有组织过新的活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据WE Charity在自己的网站上的介绍，它在中国农村地区的活动始于2002年。吉尔伯格兄弟那一年得知，一家中国乡镇烟花厂的爆炸事故造成38个在厂里干活的孩子死亡。而反对剥削童工正是WE Charity在转型为慈善组织之前的宗旨。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

介绍说，自那时以来，WE Charity在中国农村地区修建了250多间校舍，包括教室、图书室、教师办公室和厨房，也为学生多的学校建过教学楼。它还和30多个社区建立了合作关系。中国是“我们工作过的最美丽的、也是最复杂的国家之一”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

吉尔伯格兄弟在众议院财政委员会作证

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由于特鲁多的母亲和弟弟曾为WE Charity的活动演讲并获得报酬，加拿大政府委托该机构管理学生义工补贴项目的决定引起了巨大争议。尽管它很快宣布退出，但仍然处于这场风波的中心。星期二，吉尔伯格兄弟通过视频参加了众议院财政委员会的听证会。克莱格表示，WE Charity并没有像此前传言所说的那样陷入了财政困难，他们愿意接手管理学生义工补贴项目是为了帮助政府和年轻人，不是为了从中获利。当然，他们在管理、培训和创造职位等方面的费用政府会还给他们。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

吉尔伯格兄弟说，他们获得这个合同不是因为他们和政界人士关系好，是因为他们在这个领域有二十五年的经验，在加拿大全国各地有众多分支、合作机构和志愿者，有能力让这个项目快速启动。他们过去建立过两个大型青少年服务项目，一个在安大略省，面向那些需要完成40小时社区服务才能毕业的高中生，另一个类似的项目在美国，遍及五十个州。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多的母亲多次在WE活动中演讲，在过去五年中获得大约25万加元的报酬。委员会成员就此提出了许多问题。克莱格辩解说，玛格丽特.特鲁多在心理问题和精神健康方面是一个知名度很高的演讲人。实际上，WE Charity获得过所有政治阵营的支持，曼尼托巴省的前保守党省长和阿尔伯塔省的前新民主党省长都在他们的活动中演讲过。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他还说，他们兄弟和总理夫妇没有私交，从未在一起吃过饭或在社交场合接触过。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另一个被指和WE Charity关系特殊的是财长莫诺。克莱格说，莫诺家族是非常慷慨的善款捐赠者，邀请他们参加人道援助旅行是为了促进慈善事业的发展。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with National Post, Tom Blackwell, CBC News, Peter Zimonjic, Kathleen Harris）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关链接：吉尔伯格兄弟在听证会上作证

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada