一位土著人出任加拿大艺术理事会主席

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加拿大土著艺术界维权人士Jesse Wente被任命为加拿大艺术理事会Canada Council for the Arts主席，任期5年。

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Jesse Wente是加拿大土著人，是知名的作家、媒体人、讲演人，曾经担任过加拿大土著人影视办公室主任。

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加拿大联邦政府文化遗产事务部长Steven Guilbeault指出，Jesse Wente是加拿大联邦政府主要文化艺术部门中第一位来自土著人社团的主管。

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加拿大艺术理事会是联邦政府下属的负责每年选择文化艺术项目并给以资助拨款的机构，加拿大主要的文化艺术颁奖项目也由其负责资助和监管。

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Jesse Wente在过去24年中是加拿大广播公司多伦多晨间广播节目的评论员，并参与加拿大广播公司的其他一些节目。

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Jesse Wente上任后面临的挑战之一是，如何帮助加拿大文化艺术界人士在COVID-19病毒肺炎疫情期间找到展示自己作品的合适方式。

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