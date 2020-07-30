帮助电动汽车：加拿大推出低碳镍矿开采项目

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电动汽车的普及虽然能够大大减少温室气体排放量， 但生产电动汽车时却会排放不少温室气体。比如，一辆电动汽车所需要的金属镍的生产过程会带来4吨温室气体。

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好消息是，加拿大镍矿公司Canada Nickel Company研制的新型金属镍生产工艺能够把生产一辆电动汽车所需要的金属镍会产生的温室气体减少到几乎为零。

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世界电动汽车巨头特斯拉公司需要大量的金属镍，低碳排放的镍生产工艺非常符合特斯拉老板马斯克的理念。

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加拿大镍矿公司说，他们的镍矿生产新工艺并不是靠创新性的技术，而是依靠现有的科技成果、安大略省北部几乎是世界独有的硫化镍蛇纹岩、和丰富的水电资源。

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安大略省北部的硫化镍蛇纹岩被开采出来时接触空气后会吸收二氧化碳气体；用电动采矿机械取代靠柴油或天然气为动力的采矿机械能够大大减少碳排放，如果电力来自水电则碳排放几乎为零。

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不过好事还要多磨。在这一金属镍生产新工艺开始用于商业性生产之前，有关政府机构先要进行环境评估；加拿大镍矿公司还要对这种工艺减少碳排放的能力和营利性进行内部审核。

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如果一切顺利，加拿大镍矿公司装备在安大略省北部Timmins地区投资10亿加元建造大型镍矿开采和提炼厂。

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